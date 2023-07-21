ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة 21-7-2023

طقس حار
طقس حار

توقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار الطقس الحار على جميع أنحاء الجمهورية مع ارتفاع درجات الحرارة لتتخطى الـ 45 درجة على بعض انحاء الجمهورية، مع توقعات باستمرار موجة الطقس الحار في نفس معدلاتها الحالية حتى نهاية شهر يوليو الجاري، وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة 21-7-2023.

"الحر ومشاكله".. كيفية التعامل مع الطقس الحار والحفاظ على الصحة العامة؟

حالة الطقس اليوم في مصر 

سيطر منخفض الهند الموسمي على مصر، مما تسبب في موجة الطقس الحار والتي تستمر طوال شهور الصيف مع ارتفاع شديد في معدلات الرطوبة، حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حيث أوضحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات إعلامية تعرض البلاد إلى منخفض الهند الموسمي الذي يحمل ببخار الماء والكتل الهوائية الساخنة القادمة من شبه الجزيرة العربية والخليج والشام، ما يسبب ارتفاعا شديدا بنسبة الرطوبة وأيضا وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مايزيد من ساعات سطوع الشمس.

بسبب العديد من الأمراض.. تعرف على أسباب آلام الكتف فى فصل الصيف

كيف يمكن تقليل دهون البطن بسرعة في فصل الصيف؟

ووجهت هيئة الارصاد الجوية تحذيرا للمواطنين بعدم التعرض المباشر لآشعة الشمس خلال هذه الفترة، منعا للإصابة بالحروق، ونصحت بشرب الماء بكميات كبيرة والعصائر الطبيعية، وارتداء الملابس فاتحة اللون، وكاب لحماية الرأس من آشعة الشمس.

درجات الحرارة المتوقعة 

  • القاهرة والوجه البحري : العظمي  40- 23 الصغرى.
  • السواحل الشمالية : العظمي 35- 22 الصغرى.
  • جنوب سيناء: العظمي 43- 28 الصغرى.
  • شمال الصعيد: العظمي 43- 24 الصغرى.
  • جنوب الصعيد: العظمي 45-30  الصغرى.
txt

منها عصير القصب.. مشروبات تحميك من الجفاف فى فصل الصيف

الطقس منخفض الهند الموسم هيئة الأرصاد الجوية موجة الطقس الحار درجات الحرارة الأرصاد الجوية

الأكثر قراءة

اعرف سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 21-7-2023

سعر الريال السعودى وأسعار الدينار الكويتى اليوم الجمعة 2023/7/21

تعرف على أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 21-7-2023

متى يبدأ العام الدراسى الجديد 2023-2024 فى مدارس مصر؟

توتر وخوف فى الخرطوم وأم درمان بسبب القصف والانفجارات

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الصباح اليوم الجمعة 21 يوليو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق