تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة 21-7-2023

توقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار الطقس الحار على جميع أنحاء الجمهورية مع ارتفاع درجات الحرارة لتتخطى الـ 45 درجة على بعض انحاء الجمهورية، مع توقعات باستمرار موجة الطقس الحار في نفس معدلاتها الحالية حتى نهاية شهر يوليو الجاري، وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة 21-7-2023.

حالة الطقس اليوم في مصر

سيطر منخفض الهند الموسمي على مصر، مما تسبب في موجة الطقس الحار والتي تستمر طوال شهور الصيف مع ارتفاع شديد في معدلات الرطوبة، حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حيث أوضحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات إعلامية تعرض البلاد إلى منخفض الهند الموسمي الذي يحمل ببخار الماء والكتل الهوائية الساخنة القادمة من شبه الجزيرة العربية والخليج والشام، ما يسبب ارتفاعا شديدا بنسبة الرطوبة وأيضا وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مايزيد من ساعات سطوع الشمس.

ووجهت هيئة الارصاد الجوية تحذيرا للمواطنين بعدم التعرض المباشر لآشعة الشمس خلال هذه الفترة، منعا للإصابة بالحروق، ونصحت بشرب الماء بكميات كبيرة والعصائر الطبيعية، وارتداء الملابس فاتحة اللون، وكاب لحماية الرأس من آشعة الشمس.

درجات الحرارة المتوقعة