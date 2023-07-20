"الحر ومشاكله".. كيفية التعامل مع الطقس الحار والحفاظ على الصحة العامة؟

يعتبر الطقس الحار من التحديات التي يواجهها الإنسان خلال فصل الصيف، حيث يتأثر الجسم بارتفاع درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة المرتفعة، وبالتالي قد ينجم عن ذلك مجموعة من الأمراض والمشاكل الصحية التي تؤثر على الصحة العامة للجسم.

ومن أجل الحفاظ على صحتنا والتعايش مع الطقس الحار بشكل صحي، يجب أن نتعرف على هذه الأمراض والمشاكل المرتبطة بالطقس الحار وكيفية التعامل معها بفاعلية، ففي السطور التالية يقدم الخبراء بموقع "medicalnewstoday" الطبي طرق التعامل مع الطقس الحار والحفاظ على الصحة العامة للجسم.

الأمراض المرتبطة بالطقس الحار:

ضربة الشمس: تعتبر ضربة الشمس من أخطر المشاكل الصحية المرتبطة بارتفاع الحرارة، حيث يتعرض الجسم لتعب شديد وارتفاع في درجة حرارته.

وقد يصاحب ذلك صداع ودوخة وغثيان، لذا يجب على الأفراد الحرص على تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والبقاء في أماكن مظللة وارتداء الملابس الفضفاضة وشرب السوائل بكميات كافية.

الإجهاد الحراري: يحدث الإجهاد الحراري عندما لا يستطيع جسم الإنسان التخلص من الحرارة الزائدة بفعالية، وقد ينجم عن ذلك أعراض مثل الصداع، الغثيان، الدوخة، العرق الزائد، والضعف العام.

ينصح بتجنب الأنشطة البدنية المكثفة في ساعات النهار الحارة والاحتفاظ بتبريد الجسم من خلال الاستحمام بالماء البارد وارتداء الملابس الخفيفة وشرب السوائل المنعشة بشكل منتظم.

حروق الشمس: تعتبر الحروق الشمسية من المشاكل الشائعة التي يواجهها الأفراد في فصل الصيف، تحدث هذه الحروق نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس الضارة، وتتسبب في آلام واحمرار وتقشير للجلد.

كيفية التعامل مع الطقس الحار؟

الاحتفاظ بالترطيب: يجب على الأفراد شرب السوائل بكميات كافية للحفاظ على ترطيب الجسم، وذلك بتجنب المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية السكرية، حيث يمكن أيضًا استخدام منتجات الترطيب الجلدية للحفاظ على ترطيب البشرة.

الاحتماء في المكان المناسب: ينصح بالبقاء في الأماكن المكيفة أو المظللة في فترات الحر الشديد، وتجنب أشعة الشمس المباشرة، كما يمكن استخدام المروحة أو تشغيل أجهزة التكييف للتبريد.

ارتداء الملابس المناسبة: يفضل ارتداء الملابس الفضفاضة والمصنوعة من الأقمشة الخفيفة والتي تسمح بتهوية الجسم وامتصاص العرق بشكل جيد.

الاهتمام بالنظافة الشخصية: يجب الاستحمام بانتظام بالماء البارد أو الفاتر لتبريد الجسم وإزالة العرق والأتربة عن البشرة، حيث يعد طرق التعامل مع الطقس الحار والحفاظ على صحة الجسم من الأمور المهمة التي يجب أن يهتم بها الأفراد في فصل الصيف.