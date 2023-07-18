كيف يمكن تقليل دهون البطن بسرعة في فصل الصيف؟

دهون البطن هي أكثر رواسب الدهون صلابة وتشكل مخاطر صحية جسيمة على الناس، بينما يحاول العديد من الأشخاص إيجاد حلول سريعة من خلال البحث عن "كيفية تقليل دهون البطن بسرعة"، ولا توجد طرق مختصرة للتخلص من الدهون التي تسمى الدهون الحشوية التي غالبًا ما تحيط بالأعضاء الداخلية وفي النهاية تجعل عملية التمثيل الغذائي صعبة مما يؤدي إلى ظهور عدد كبير من الأمراض.

ولا تقتصر مشكلة دهون البطن على الاشخاص البدناء فقط، حتى الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم مثالي يمكن أن يعانون أيضًا من دهون البطن ويمكن أن يواجهوا مخاطر صحية مماثلة على المدى الطويل.

وبحسب موقع “Hindustan times” فإن اتباع إجراءات نمط حياة صحي يقلل دهون البطن بشكل صحي وهي الطريقة الوحيدة لمحاربة هذه المشكلة الصحية.

من تعديل وقت نومك لتصبح نائمًا مبكرًا إلى تناول وجبة فطور مغذية، حتى الإجراءات البسيطة يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً في التخلص من تراكم الدهون المزعج.

إذا كنت حتى الآن لا تهتم بشأن اختياراتك الغذائية ولا تتناول العناصر الغذائية الأساسية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتينات والمكسرات والأسماك وما إلى ذلك ، يمكنك إصلاح هذه العادات الغذائية على الفور لجني فوائد طويلة الأجل و يجب التخلص من الوجبات الخفيفة السكرية والحبوب المكررة من نظامك الغذائي إذا كنت بحاجة إلى معدة أكثر رشاقة.

ما هي دهون البطن؟

ربما تكون دهون البطن أو دهون الجسم الحشوية وهي الدهون المخزنة داخل البطن وحول الأعضاء، بما في ذلك الكبد والأمعاء، أو المعروفة باسم دهون البطن أكثر خطورة على الإطلاق، وتظهر لدى الأشخاص الذين لديهم جسم على شكل تفاحة وترتبط بمزيد من المشكلات الصحية مقارنة بأنواع الاجسام الأخرى.

ماذا يحدث إذا كان الشخص نحيفة ولكن لدهي المزيد من الدهون حول البطن؟

إذا كان لدى الشخص دهون أكثر حول البطن أو كان محيط الخصر لديه مرتفعًا ولكنه ليس زائداً، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومرض السكري من النوع 2، ومتلازمة التمثيل الغذائي، وأمراض الكبد، والسرطان أعلى مقارنة بالأشخاص ذوي الخصر الأصغر أو أقل الدهون الحشوية.

كيف يمكن أن تسبب دهون البطن مرض السكري؟

الدهون الحشوية كما هو مذكور، تخزن وتنمو في تجويف البطن وتملأ الفراغات بين الأعضاء، إنه يبطئ عملية التمثيل الغذائي لدينا، وقد يتسبب في مقاومة الأنسولين وبالتالي يؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

كيف تزيد الدهون الحشوية؟

عدم التوازن بين السعرات الحرارية والحرق و قلة النشاط البدني، يجعل الدهون مخزنة في الجسم، بعض الناس يخزنون المزيد من الدهون حول البطن والبعض الآخر حول الوركين يعتمد على نوع الجسم أو الجينات.

هل الرجال أو النساء أكثر عرضة للإصابة بدهون البطن؟

عندما تتقدم النساء في العمر، خاصة بعد انقطاع الطمث، فإنهن أكثر عرضة لتطوير المزيد من الدهون الحشوية في البطن، حتى لو لم يزد وزنهن، ولكن عند الرجال يلعب العمر والجينات دورًا في تطوير الدهون الحشوية.

كيف أعرف أن لدي دهون حشوية في الجسم؟

محيط الخصر هو الطريقة السهلة لمعرفة ما إذا كان لديك دهون حشوية.

كيف تقلل الدهون الحشوية؟

النظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة هي الدعامة الأساسية لحرق الدهون الحشوية.

1. قلل من السكر والمنتجات السكرية مثل الحلويات والمشروبات الغازية والبسكويت والحلوى والكعك وما إلى ذلك.

2. قلل من تناول الأطعمة سريعة التحضير، إذا شعرت بالجوع، احتفظ بأطعمة خفيفة صحية مثل الخضروات أو الفواكه أو الزبادي.

3. قلل من الكربوهيدرات البسيطة، يجب تجنب الخبز والبسكويت والأرز الأبيض ومنتجات الدفيق والبطاطس وتناول الأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة والتي تحتوي على الألياف وقليلة السكر.

4. استهلك المزيد من الألياف وأضف المزيد من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والسلطة إلى نظامك الغذائي، سوف يساعد ذلك في تحسين الشعور بالشبع ويجعلك ممتلئًا لفترة أطول.

5. ادخل البروتينات الصحية الخالية من الدهون في نظامك الغذائي.

6. لا تفوت وجبة الإفطار، وتأكد من أن وجبة الإفطار تحتوي على البروتينات والألياف الكافية.

7. تناول المزيد من الأحماض الدهنية أوميجا 3 الصحية، وادمج المكسرات والأسماك وغيرها في النظام الغذائي.

8. تمرن لمدة 30 دقيقة على الأقل، مارس تمارين القلب مثل المشي السريع وركوب الدراجات والسباحة والزومبا والتمارين الرياضية والرياضة وما إلى ذلك يوميًا، و حاول الجمع بينهم وبين تمرين تقوية البطن لشد العضلات، جرب اليوجا مثلا.

9. استيقظ في الصباح الباكر وقم بتحسين دورة نومك.