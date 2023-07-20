ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

منها عصير القصب.. مشروبات تحميك من الجفاف فى فصل الصيف

عصير القصب
عصير القصب

يقبل الكثير من الأشخاص خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، على المشروبات التي تحمي من الجفاف أثناء الموجات الحارة.

وخلال فترة الصيف يبحث الكثير من المواطنين عن مشروبات تحمي الجسم من خطر الإصابة بالجفاف أو الحساسية نتيجة التعرض للشمس، لذا نرصد لكم في السطور التالية أبرز المشروبات التي يمكنك تناولها وتستمتع بها خلال فترة الصيف، وذلك وفقًا لموقع "health".

- مشروبات تحميك من الجفاف في فصل الصيف

يمكنك تناول مجموعة من المشروبات التي تحمي جسمك من الجفاف في فصل الصيف تعرف على أبرزها:

1 - عصير القصب

لمواجهة أزمة الطقس الحار يمكنك تناول عصير القصب الذي يعمل على إنعاش الجسم في فصل الصيف، ويعمل على ترطيب وتبريد الجسم لاحتوائه على الألياف والبوتاسيوم.

2 - عصير البطيخ

يمكن تناول عصير البطيخ خلال فترة الموجة الحارة لأنه من ضمن الفواكه، التي تعمل على مقاومة الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

3 - عصير الليمون بالنعناع

يعد عصير الليمون بالنعناع من ضمن المشروبات المفضلة في فصل الصيف، ولأنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم.

4 - اللبن الرايب

يمكنك تناول اللبن الرايب خلال الفترة الصباحية من اليوم، لأنه من ضمن المشروبات المنعشة والصحية التي تعمل على ترطيب الجسم.

5 - عصير الأفوكادو بالعسل 

يعتبر عصير الأفوكادو بالعسل من ضمن المشروبات المفيدة جدًا للجسم والتي تعمل على ترطيب وانتعاش الجسم، وغير ذلك يعمل على تحسين الحالة المزاجية ويحميك من الجفاف.

الجفاف الصيف فصل الصيف مشروبات حساسية الصيف

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

مفاجأة.. تأجيل إتمام صفقة سوزا بسبب طلب غريب من الفريق الكورى

أسعار الأعلاف اليوم فى الأسواق

إيرادات "بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز تتخطى حاجز الـ100 مليون جنيه

الزراعة: ضبط أكثر من 14 طن مبيدات غير صالحة للاستخدام

حريق فى عقار مكون من 4 طوابق بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق