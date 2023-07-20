منها عصير القصب.. مشروبات تحميك من الجفاف فى فصل الصيف

يقبل الكثير من الأشخاص خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، على المشروبات التي تحمي من الجفاف أثناء الموجات الحارة.

وخلال فترة الصيف يبحث الكثير من المواطنين عن مشروبات تحمي الجسم من خطر الإصابة بالجفاف أو الحساسية نتيجة التعرض للشمس، لذا نرصد لكم في السطور التالية أبرز المشروبات التي يمكنك تناولها وتستمتع بها خلال فترة الصيف، وذلك وفقًا لموقع "health".

- مشروبات تحميك من الجفاف في فصل الصيف

يمكنك تناول مجموعة من المشروبات التي تحمي جسمك من الجفاف في فصل الصيف تعرف على أبرزها:

1 - عصير القصب

لمواجهة أزمة الطقس الحار يمكنك تناول عصير القصب الذي يعمل على إنعاش الجسم في فصل الصيف، ويعمل على ترطيب وتبريد الجسم لاحتوائه على الألياف والبوتاسيوم.

2 - عصير البطيخ

يمكن تناول عصير البطيخ خلال فترة الموجة الحارة لأنه من ضمن الفواكه، التي تعمل على مقاومة الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

3 - عصير الليمون بالنعناع

يعد عصير الليمون بالنعناع من ضمن المشروبات المفضلة في فصل الصيف، ولأنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم.

4 - اللبن الرايب

يمكنك تناول اللبن الرايب خلال الفترة الصباحية من اليوم، لأنه من ضمن المشروبات المنعشة والصحية التي تعمل على ترطيب الجسم.

5 - عصير الأفوكادو بالعسل

يعتبر عصير الأفوكادو بالعسل من ضمن المشروبات المفيدة جدًا للجسم والتي تعمل على ترطيب وانتعاش الجسم، وغير ذلك يعمل على تحسين الحالة المزاجية ويحميك من الجفاف.