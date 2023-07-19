بسبب العديد من الأمراض.. تعرف على أسباب آلام الكتف في فصل الصيف

دائمًا يصف الناس ما يشعرون به من ألم في الكتف بأنه كتف متجمد وخاصة في فصل الصيف بسبب تشغيل التكييفات والمراوح والعرق أثناء النوم، وهذا التشخيص غير الصحيح وهو السبب في أن آلام الكتف تصبح طويلة الأمد.

وحسب موقع Hindustan times فقد صرح الدكتور ساني روبير أستاذ جراحات الكتف قائلًا: "هناك أوقات يكون فيها الكتف مؤلمًا ولكن المشكلة في مكان آخر هي النوبة القلبية وهي الصدر الذي يمتد ألمه إلى الكتف الأيسر، أو داء الفقار العنقي وهو ألم بالرقبة ينتشر إلى الكتفين والذراعين أو أحدهما ويترافق معه تنميل ووخز، أو الإصابة بالتهاب المرارة مما يعني تهيج الحجاب الحاجز الذي يشعر الشخص بألم في الكتف الأيمن".

وفيما يلي أسباب آلام الكتف وتقييد حركات الكتف حيث تكون المشكلة في الكتف نفسه، حيث يتكون مفصل الكتف من الكرة ومفصل التجويف ، والكبسولة وعضلات وأوتار الكفة المدورة، وتسبب الحالات التي تؤثر على أي من هذه الهياكل آلامًا في الكتف وهي:

التهاب المحفظة اللاصق أو الكتف المتجمد.

خلع الكتف.

التهاب أوتار الكفة المدورة.

التهاب الأوتار.

تمزق الكفة المدورة.

التهاب مفاصل الكتف.

وأضاف: "أن الخطوة الأولى نحو العلاج هي فهم سبب الألم، وتساعد الفحوصات والتحقيقات السريرية مثل الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي في الحصول على تشخيص دقيق.

الكتف المتجمد أو مايسمى التهاب المحفظة اللاصق:

هذا سبب شائع للألم لدى الفئة العمرية من 40 عام إلى 60 عام، هؤلاء المرضى يعانون أيضًا من مرض السكري أو قصور الغدة الدرقية، سبب الصلابة هو سماكة الكبسولة، و يستغرق العلاج التقليدي في شكل علاج طبيعي وأدوية وقتًا طويلاً ويستغرق ما يصل إلى عامين حتى تعود حركات الكتف الى ما كانت عليه، اما العلاج الأحدث والأكثر نجاحًا هو جراحة ثقب المفتاح، وفيه يتم تحرير الكبسولة السميكة، و الميزة فيه هي أن الحركات تعود في أسبوع واحد وقوتها في خلال شهر واحد.

خلع الكتف:

في اي مريض يعاني من خلع في الكتف تنزلق الكرة من التجويف، هذه حالة طارئة عندما تحدث وتتطلب علاجًا فوريًا لإعادة الكرة إلى التجويف، ومع ذلك هذا ليس العلاج النهائي، بمجرد خلع الكتف يسبب تمزق في الشفا وهو نسيج يشبه الغضروف المفصلي في الكتف، ومن ثم يظل الكتف دائمًا غير مستقر ولديه فرصة 90 ٪ لتكرار الخلع، ويمكن حل هذه الحالة بشكل دائم اليوم بالجراحة، هناك العديد من الإجراءات التي تم وصفها في الدراسات، إلا أن العلاج الأخير الذي يعطي أفضل النتائج حيث تتوقف الاضطرابات وتعود الحركات بشكل طبيعي و يعود معظم المرضى إلى ممارسة الرياضة بعد هذا العلاج.

تنظير مفصل الكتف وإصلاح بانكارت:

هذه هي أحدث تقنيات جراحة ثقب المفتاح لإصلاح الشفا الممزق بعد الخلع، يكون هذا أكثر نجاحًا إذا تم إجرائه مبكرًا بعد الخلع الأول عندما تكون جودة الشفا جيدة.

لاتارجيت:

هذه هي العملية الأكثر نجاحًا في المرضى الذين يعانون من الاضطرابات المتكررة والرياضيين ذوي الطلب المرتفع مثل المصارعين و يتضمن ذلك نقل قطعة صغيرة من العظم إلى مقدمة التجويف.

التهاب أوتار الكفة المدورة:

تتكون الكفة المدورة من 4 عضلات وأوتار في الكتف وهذا هو السبب الأكثر شيوعًا لألم الكتف، وتكون الحركات مؤلمة، وأفضل طريقة لعلاجه هي الحقن الموجه بالموجات فوق الصوتية للسماح بإيصال الدواء إلى الأنسجة الملتهبة تمامًا و ينصح بالعلاج الطبيعي بعد الحقن لتحسين القوة.

تمزقات وتر الكفة المدورة:

تسبب تمزقات الأوتار خللاً وظيفيًا كبيرًا في الكتف، وتحدث بعد إصابة مثل رفع الأثقال أو بعد السقوط القوي، قد تكون أيضًا بسبب التآكل والتلف المرتبط بالعمر، يتم علاج التمزقات الكاملة وتمزقات السماكة الجزئية بنسبة تزيد عن 50٪ عن طريق جراحة ثقب المفتاح وتسمى إصلاح الكفة المدورة بالمنظار.

التهاب مفاصل الكتف:

يجب فحص المريض الذي يزيد عمره عن 60 عامًا مصابًا بألم وتيبس في الكتف بسبب التهاب مفصل الكتف، و تعد عمليات تغيير المفصل هي الطريقة الوحيدة لعلاج مفصل متهالك بشكل دائم، التهاب مفاصل الكتف أو البلى وهم نوعان من التهاب المفاصل مع العضلات وأوتار طبيعية والتهاب المفاصل مع تمزق العضلات والأوتار، و تختلف المادة أو الغرسة المطلوبة لعملية جراحية ناجحة عن هذين النوعين من التهاب المفاصل، اما الاستبدالات التشريحية للكتف تعني استبدال الكرة بالكرة ويتم استخدام التجويف للمرضى الذين يعانون من مفاصل متهالكة ولكن لديهم عضلات وأوتار طبيعية، بدائل الكتف بدون جذوع هي نوع من الاستبدال التشريحي للكتف مع حشوة أصغر للحفاظ على العظام الأصلية، و تعتبر عمليات استبدال الكتف العكسي أحدث تقدم في عمليات تغيير المفاصل، والكتف العكسي يعني أن الكرة مزروعة في التجويف ومقبس في جانب الكرة من المفصل، وهذا مطلوب لإعادة وظيفة مفصل المريض المصاب بالتهاب المفاصل وأوتار الكفة المدورة.