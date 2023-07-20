مع ارتفاع درجة الحرارة.. طبيب يحذر من خطورة التعرض لأشعة الشمس (فيديو)

أوضح الدكتور شريف عبدالهادي، عميد معهد القلب الأسبق، تأثير وخطورة ارتفاع درجات الحرارة على صحة الإنسان.

وقال عميد معهد القلب الأسبق، خلال لقائه عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، إن هناك عدة أعراض مميزة للإصابة بالإجهاد الحراري كالشعور بالدوار والغثيان وجفاف الحلق وضربات قلب سريعة، مشددًا على ضرورة تجنب المشي تحت أشعة الشمس خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف الدكتور شريف عبدالهادي أن ربة المنزل قد تصاب بإجهاد حراري من الوقوف لفترة أمام حرارة البوتجاز والفرن، فضلًا عن أن التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع الحرارة يؤثران على القرنية وقد يسببا عمى سلبيًا، محذرًا من أن 10% من حالات ضربة الشمس قد تؤدي إلى الوفاة.