البابا تواضروس يلتقي شباب ملتقى لوجوس الثاني ومطران أبو تيج

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، شباب ملتقى لوجوس الثاني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في إطار فعاليات ملتقى الخدمة الخاص بهم لعام ٢٠٢٣ والذي يقام تحت عنوان "أَنْتُمْ نُورُ الْعَالَمِ" (مت ٥: ١٤) في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

بدأ البابا كلمته بالترحيب بالشباب والاطمئنان على سير الملتقى ثم ألقى كلمة تناول خلالها مشكلة التشويش التي يواجهونها في العالم.

وتحدث عن أنواع التشويش، ومن بينها:

١- التشويش التاريخي.

٢- التشويش الإيماني.

٣- التشويش على المستقبل.

٤- التشويش العلمي.

وأشار إلى الحلول التي يجب اتباعها للابتعاد عن التأثيرات الضارة للتشويش، مركزًا على التمسك بالثوابت، وهي:

١- الكتاب المقدس.

٢- الإيمان المستقيم (مسيحك).

٣- الكنيسة.

٤- مصر (أرضك).

وأعرب في ختام كلمته عن أمنياته القلبية بقضاء أسبوع خدمة ملئ بالفرح والمحبة.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الجمعة، نيافة الأنبا أندراوس مطران إيبارشية أبوتيج وصدفا والغنايم، وناقشا بعض الموضوعات المتعلقة بالعمل الرعوي.