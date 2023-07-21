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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| الاستعدادات الأخيرة لحفل تامر حسنى بالعلمين ورفض تأجيل مباراة الأهلى والداخلية بالكأس

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول مجموعة من الأخبار السياسية والاقتصادية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة". 

- قبل ساعات من انطلاقه.. الاستعدادات الأخيرة لحفل تامر حسنى فى مهرجان العلمين

تامر حسني

رصد رامي محمد، مراسل القناة الأولى، آخر الاستعدادات لحفل تامر حسني في مهرجان العلمين، مؤكدًا أن مهرجان العلمين الذي تستضيف فعالياته مدينة العلمين الجديدة يشهد زخمًا وحضورًا كبيرًا في ظل عطلة نهاية الأسبوع.

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مؤمن زكريا يطالب بإشراك حسام عاشور فى احتفالات الأهلى ببطولاته

حسام عاشور

طالب مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق، بمشاركة حسام عاشور، قائد الفريق السابق، في الاحتفاء ببطولات "المارد الأحمر"، هذا الموسم.

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أسعار الدواجن اليوم الجمعة 21-7-2023 فى بورصة الدواجن

دواجن

شهدت أسعار الدواجن تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، نتيجه للتغيرات الجوية، حيث إن النظام المفتوح في المزارع الذي يستخدمه عدد كبير من المربين يتسبب في فاقد كبير من الدواجن.

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زيلينسكى يعزل سفير أوكرانيا فى بريطانيا من منصبه

الرئيس الأوكراني

أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، قرارا يقضي بإقالة السفير فاديم بريستايكو من منصب سفير أوكرانيا في بريطانيا، وذلك على خلفية الانتقادات التي وجهها له.

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"نوعية البيئة": نستخدم النمذجة الرياضية ومحطات الرصد للحد من تلوث الهواء

ياسمين فؤاد

أكد رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، الدكتور مصطفى مراد، أن مواجهة أزمة تلوث الهواء الحادة لهذا العام ومنذ العامين الماضيين تتخذ منحى لا يرتبط بحرق قش الأرز فقط.

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اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الأهلى والداخلية فى كأس مصر

اتحاد الكرة

رفضت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، عضو الجبلاية، طلب النادى الأهلى بتأجيل مباراته أمام الداخلية المقرر لها يوم 30 يوليو الجاري في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

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