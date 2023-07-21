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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قبل ساعات من انطلاقه.. الاستعدادات الأخيرة لحفل تامر حسنى فى مهرجان العلمين

تامر حسني
تامر حسني

رصد رامي محمد، مراسل القناة الأولى، آخر الاستعدادات لحفل تامر حسني في مهرجان العلمين، مؤكدًا أن مهرجان العلمين الذي تستضيف فعالياته مدينة العلمين الجديدة يشهد زخمًا وحضورًا كبيرًا في ظل عطلة نهاية الأسبوع، حيث تزداد أعداد الزائرين وحضور أغلب الفعاليات.

وأضاف خلال تغطيته المباشرة من مدينة العلمين لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى ، أن من أبرز هذه الفعاليات حفل الفنان تامر حسني، إذ تشهد منطقة "الأرينا" استعدادات نهائية خاصة بالطرق والشوارع من أجل توجيه الزائرين لمكان الحفل، كما جرى تجهيز المسرح والشاشات لاستقبال الحفل.

وتابع: "توجد سيارات الخدمات المرورية لتوجيه المواطنين والزائرين للأماكن التي يجب أن يتواجدوا فيها طوال اليوم، كما أن مجموعة من رجال الأمن يوجهون أعداد الحضور منعًا للازدحام في عمليات الدخول والخروج من حفل الفنان تامر حسني". 

وواصل: "تشهد سماء مدينة العلمين الجديدة عددًا من عروض الطائرات الجوية وأبدى الجمهور حالة من السعادة بهذه العروض، بالإضافة إلى القفز بالمظلات على مدار الأمس واليوم".

مهرجان العلمين مدينة العلمين تامر حسني الفنان تامر حسني مهرجان العلمين الجديدة

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