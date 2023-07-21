مؤمن زكريا يطالب بإشراك حسام عاشور فى احتفالات الأهلى ببطولاته

طالب مؤمن زكريا، لاعب نادي الأهلي السابق، بمشاركة حسام عاشور قائد الفريق السابق، في الاحتفاء ببطولات "المارد الأحمر"، هذا الموسم.

وتسلم لاعبو الأهلي درع بطولة الدوري الممتاز للمرة 43 في تاريخهم، وذلك بعد حسمهم لقب المسابقة قبل نهايتها بـ 5 مباريات بالنسبة للفريق، متفوقًا على ملاحقه بيراميدز.

ونشر مؤمن زكريا تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، كتب خلالها: "أنا بصراحة مبسوط وفخور بانتصارات نادينا العظيم الفترة دي اللي كل يوم بفضل ربنا بتزيد، لاعيبة وجهاز فني وكابتن الخطيب ومجلس كلهم بيحصد تعب سنين بفضل ربنا".

وأضاف: "مبسوط برضه إنه اسم حسام عاشور وعلاقته التاريخية بالنادي رجع يتقال تاني في وسط الجمهور والإعلام وبشكل كويس يليق بيه وبتمنى من ربنا أنه حسام عاشور يحتفل وسطنا ووسط اللاعيبة والإدارة بكل البطولات دي السنة دي".

وكان حسام عاشور قد صرح بأنه تواجد داخل مقر النادي منذ بضعة أيام، بعد فترة من رحيله عن الفريق، بسبب رفضه طلب الإدارة بالاعتزال ومنحه منصبًا إداريًا.