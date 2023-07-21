اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الأهلى والداخلية فى كأس مصر

رفضت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، عضو الجبلاية، طلب النادى الأهلى بتأجيل مباراته أمام الداخلية المقرر لها يوم 30 يوليو الجاري في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، وذلك رغم توافق طلب الأهلي مع الداخلية الذي أبدى هو الآخر موافقته على تأجيل المباراة.

وأرجع عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات خلال مناقشة الأمر مع باقى أعضاء اتحاد الكرة، سبب تمسكه بإقامة المباراة وعدم تأجيلها، إلى ضغط المباريات والبطولات للمنتخبات والأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية بالموسم الجديد 2023-2024، خاصة أن لجنة المسابقات قررت تأجيل مباريات نصف نهائي كأس مصر فقط حتى بداية الموسم الجديد، ومباراة الأهلي والداخلية في دور الـ16 والفائز منها سيكون على موعد مع مواجهة المصري بدور الثمانية للبطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر 2023، بينما ينتظر إنبي أحد أطراف الأهلي أو الداخلية أو المصري في الدور نفسه وهو ما يرغم لجنة المسابقات على إقامة هذه المباراة ومباراة دور الثمانية أيضًا قبل انطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن الأهلى تقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة من أجل تأجيل هذه المباراة، حتى يحصل اللاعبون على الراحة الكافية عقب الانتهاء من مباريات الدورى، حيث يستعد الأحمر لبدء مشواره الإفريقي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو ما قد يتسبب فى أزمة جديدة بين الأهلى واتحاد الكرة مع بداية التجهيز للموسم الجديد.

فى الوقت نفسه أعلن علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق الداخلية، موافقته على تأجيل تلك المباراة، فى ظل وجود أزمة تواجه فريقه بعد ضمان الاستمرار في الدوري الممتاز بالموسم المقبل 2023-2024.

وتتلخص أزمة فريق الداخلية قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر 2023، فى أن قوام فريق الداخلية بعد رحل اللاعبين المعارين سيكون 10 لاعبين فقط، ومن الصعب خوض مباراة مع الأهلي بطل الدوري وحامل لقب بطولة الكأس بهذا القوام.