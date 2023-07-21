زيلينسكى يعزل سفير أوكرانيا فى بريطانيا من منصبه

أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، قرارا يقضي بإقالة السفير فاديم بريستايكو من منصب سفير أوكرانيا في بريطانيا، وذلك على خلفية الانتقادات التي وجهها له.

كما أُقيل بريستايكو أيضا من منصب ممثل أوكرانيا في المنظمة البحرية الدولية، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأشارت الوكالة إلى أن قرار الرئيس الأوكراني لم يعط أي تفاصيل أخرى حول إقالة وعزل السفير بريستايكو من منصبه.

وزير الثقافة الأوكرانى يقدم استقالته

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الثقافة الأوكراني، ألكسندر تكاتشينكو، استقالته، بعد مطالبة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإقالته.

وأشار وزير الثقافة الأوكراني إلى أنه اتخذ قراره بسبب موجة من سوء الفهم حول أهمية الثقافة أثناء النزاع.

وتابع تكاتشينكو: "لا تقل أهمية الأموال الخاصة والميزانية خلال الحرب من أجل الثقافة عن أهمية الطائرات دون طيار، لأن الثقافة هي درع هويتنا وحدودنا".

وأمس الخميس، قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن القوات الأوكرانية غير قادرة على صد الضربات الروسية المنظمة في ساحة المعركة.

وأوضح سوسكين عبر "يوتيوب": أسفرت الضربات الروسية عن تدمير أحد الموانئ في أوديسا، وأصابت البلاد بأضرار جسيمة، ودون هذه الأضرار تعتبر أوكرانيا دولة فقيرة وضعيفة ومهزومة، ومن أوصل البلاد إلى هذه المرحلة هو "خادم الشعب" زيلينسكي، ورئيس وزرائه دنيس شميجال، وزمرة الأوليجارشية المحيطون به، هنالك زمرة محددة متورطة بهذه المسألة.

وأضاف سوسكين: "زيلينسكي بتأجيجه الصراع مع روسيا هدد بشكل خطير وجود البلاد وأمنها"، واصفا تصرفات نظام كييف بأنها "غبية وغير مجدية"، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية لم تتمكن من التصدي للهجمات الروسية بسبب النقص الحاد في أنظمة الدفاع الجوي.

ولفت إلى أنه "عوضا عن حل أزمة البلاد في ظل الوضع السيئ في مسرح العمليات العسكرية، يشغل زيلينسكي نفسه بقضايا تشريع الماريجوانا ومكافحة وسائل الإعلام التي لا تروق له".