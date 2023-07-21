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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. إليك الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها في الصيف

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

مع التغييرات الجوية وارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية في مصر، يتطلب تناول أطعمة غذائية مناسبة تحتوي على سعرات حرارية أقل مقارنة بموسم الشتاء، لتجنب الآثار السيئة التي تنتج عن ارتفاع حرارة الجسم، خاصة من يعانون من أمراض الصيف المشهورة.

أطعمة يجب تناولها في فصل الصيف

وبحسب « tasteofhome»، يجب إضافة الأطعمة سهلة الهضم مثل التوت والبطيخ والنعناع والسلطات والأسماك المخبوزة واللبن الزبادي وما إلى ذلك إلى النظام الغذائي اليومي، بينما يجب تجنب الأطعمة المريحة ذات السعرات الحرارية العالية مثل المعكرونة والبطاطس والخبز.

ويقول أخصائو التغذية الإكلينيكية إنَّه من المهم تناول الأطعمة التي تدعم انتقال الجسم وتوفر العناصر الغذائية الضرورية، خاصة أثناء تغير الطقس، ويوصون بقائمة من الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها مع انتقال الطقس من الشتاء إلى الصيف بحسب« tasteofhome» وهي كالتالي:

الفواكه المنعشة: الفواكه والخضروات ، مثل التوت والبطيخ والخضر الورقية ، في موسمها وتوفر الترطيب.

الحبوب الكاملة والدخن: توفر الكينوا والقمح الكامل والأرز البني وداليا والجوار والراجي وخبز القمح الكامل طاقة مستدامة ويمكن اختيارها على الحبوب العادية.

البروتين الخالية من الدهون: يمكن أن تساعد البروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج والأسماك والبقوليات في دعم إصلاح العضلات ونموها.

الأطعمة الغنية بالبيبيوتيك، مثل الزبادي والكفير ومخلل الملفوف ، تدعم صحة الأمعاء وتعزز المناعة.

تجنّبها.. أطعمة تزيد من حرارة الجسم في ظل موجة الصيف

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يجب تناول الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم مثل السلطات واللحوم المشوية والأسماك المطبوخة على البخار أو المخبوزة من أجل وظيفة الأمعاء الصحية.

الأطعمة المقلية: يجب عدم تناول الأطعمة الغنية بالدهون والمقلية والمعالجة خلال هذا الوقت لأنها قد يصعب على الجسم هضمها وتزيد من الالتهاب.

الأطعمة النشوية: الأطعمة الثقيلة النشوية، مثل المعكرونة والبطاطس والخبز ، يمكن أن تثقل كاهلك في الحرارة ويجب تجنبها.

مشروبات سكرية: من المهم أن تحافظ على رطوبتك مع تغير الموسم، وبالتالي لا ينبغي تناول المشروبات السكرية مثل الصودا لأنها يمكن أن تؤدي إلى الجفاف.

ارتفاع حرارة أطعمة الصيف اطعمه في الصيف أكل الصيف الفواكه المنعشة

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