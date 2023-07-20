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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تجنّبها.. أطعمة تزيد من حرارة الجسم في ظل موجة الصيف

اطعمه
اطعمه

حذرت الهيئة العامة للارصاد الجوية من ارتفاع شديد في درجات الحرارة لفترة على مصر وبعض البلاد العربية الأخرى، بسبب القبة الحرارية التي تسيطر على الأجواء.

وحسب موقع Hindustan times فإن الطعام الذي نتناوله يؤثر على اجسامنا، وعلى درجة حرارتها، فهناك بعض أنواع الطعام الذي يمكن أن يساعد في رفع درجة حرارة الجسم وتجعله يشعر بالصعود أكثر في فصل الصيف.

فبشكل عام الأطعمة التي تستغرق وقتًا أطول للهضم يمكن أن تساعد في رفع درجة حرارة الجسم وتجعل الشخص يشعر بالدفء، والمصطلح الطبي لهذه العملية هو التوليد الحراري ، وهي عملية إنتاج الجسم للحرارة الناتجة عن استقلاب الطعام، وهي الأطعمة الغنية بالدهون الصحية والبروتينات والكربوهيدرات، فالعديد من هذه الأطعمة أكثر تعقيدًا وتستغرق وقتًا أطول للهضم.

تناول الموز:
يحتوي الموز على الكثير من فيتامين ب وعنصر المغنيسيوم ، وهما عنصران مهمان لعمل وظائف الغدة الدرقية والغدة الكظرية بشكل صحيح، تساعد هذه الغدد في تنظيم درجة حرارة الجسم، يمكن للموز أيضًا أن يعزز المزاج ويحافظ على الذاكرة وينشطها.

شاي الزنجبيل:
يمكن أن يجعل شاي الزنجبيل الساخن الشخص يشعر بالحرارة أكثر في داخل جسمه، ومن المعروف أن الزنجبيل مفيد لصحة الجهاز الهضمي ويمكن أن يحفز توليد الحرارة، وهو أيضًا معرق ، مما يعني أنه سيساعد الجسم على الدفء من الداخل إلى الخارج.

تناول الشوفان:
البدأ مك بوجبة إفطار ساخنة من الشوفان يسبب ارتفاع كبير لدرجة حرارة الجسم، فالشوفان مصدر كبير للحبوب الكاملة والألياف، يمكن للألياف أن تحسن نسبة الكوليسترول لدى الشخص وتجعله يشعر بالشبع، بالإضافة إلى إبقائه ممتلئًا فالشوفان مليء بالعناصر الغذائية الأخرى.

تناول القهوة:
من فوائد شرب القهوة او اي نوع من أنواع الكافيين، انها تزيد  من عملية التمثيل الغذائي لدى الشخص، مما قد يرفع درجة حرارة الجسم، فمن الناحية الفنية يمكن أن تكون القهوة المثلجة أفضل لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، وفي نفس الوقت لا تزيد من درجة حرارة الجسم.

تناول اللحوم الحمراء:
تعتبر اللحوم الحمراء مثل لحم البقر واللحم الضأن مصدرًا جيدًا للحديد، والحديد معدن مهم للمساعدة في حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، مما قد يساعد على ارتفاع درجة حرارة الجسم، وقد يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من انخفاض الحديد الشعور بالتعب بسهولة، ويمكن أن يوفر تناول اللحوم الحمراء أيضًا فيتامين ب 12 ، الذي يساهم في صحة الأعصاب وتقوية جهاز المناعة ولكن لا ينصح بها لأنها تزيد من درجة حرارة الجسم بصورة كبيرة.

تناول البطاطا الحلوة:
تحتاج البطاطا الحلوة والخضروات الجذرية الأخرى إلى مزيد من الطاقة للتحرك خلال عملية الهضم ، مما يرفع درجة حرارة الجسم، وتحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من فيتامين أ وفيتامين ج والبوتاسيوم ، ويمكن أن تضيف الألياف والمواد المغذية الأخرى مما يجعلها وجبة شتوية دافئة ولا يمكن تناولها خلال فصل الصيف.

أطعمة غنية بالكمون:
على الرغم من أن التوابل يمكن أن تجعل الشخص يشعر بالحرارة عند تناولها ، فإن العرق المقابل الذي يفرزه الجسم بعد ذلك يكون في الواقع باردًا، ومع ذلك فإن الكمون هو عشب حار استثناء من القاعدة. لا ينبعث منه الكثير من التوابل القوية مثل الفلفل أو الفلفل الحار ، لكنه سوف يدفئ الجسم ولكنه يتركه غارق في العرق.

شرب الماء:
هى طريقة بسيطة لمساعدة الجسم على البقاء رطب ولا يتعرض للجفاف خلال فصل الصيف ويحافظ على أداء الجسم في أفضل حالاته ويساعد في تنظيم درجة الحرارة الداخلية.

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