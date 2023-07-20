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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موجة حر شديدة.. أفضل الطرق للتبريد في المنازل خلال الصيف

الطرق للتبريد في
الطرق للتبريد في المنازل

يعاني العديد من الأشخاص من صعوبة التعامل مع هذه الظروف الجوية الحارة، خاصةً في المنازل التي لا تتوفر فيها وسائل تبريد كافية، ففي السطور التالية قدم الخبراء بموقع electronics hub أفضل الطرق للتبريد في المنازل خلال فصل الصيف وكيفية تجنب ضربات الشمس.

أفضل الطرق للتبريد في المنازل:

استخدام أجهزة التبريد المنزلية: يعتبر استخدام أجهزة التكييف المنزلية هو أفضل طريقة لتبريد المنزل خلال فصل الصيف. يمكن تثبيت وحدات التكييف المركزي أو وحدات التكييف الشباك في المنازل لتوفير درجات حرارة مريحة وتقليل الرطوبة.

استخدام المراوح الكهربائية: يمكن أيضًا استخدام المراوح الكهربائية لتدوير الهواء في المنازل، حيث يمكن وضع المراوح على الأماكن الإستراتيجية لتوجيه الهواء البارد نحو أماكن الجلوس والنوم.

التهوية الجيدة: يجب فتح النوافذ والأبواب للسماح بتدفق الهواء الطبيعي في المنزل، يمكن استخدام الشاشات العازلة للحشرات للحفاظ على جودة الهواء ومنع دخول الحشرات الضارة.

استخدام الستائر والأغطية الخفيفة: يمكن استخدام الستائر والأغطية الخفيفة على النوافذ والأبواب لمنع دخول أشعة الشمس المباشرة وتقليل ارتفاع درجة حرارة الغرف.

كيفية تجنب ضربات الشمس:

ارتداء الملابس المناسبة: يجب ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن وغطاء للرأس للحماية من أشعة الشمس المباشرة، قم بتجنب ارتداء الملابس الداكنة التي تمتص الحرارة وتزيد من درجة الحرارة بالجسم.

استخدام واقي الشمس: قبل الخروج من المنزل، يجب استخدام واقي الشمس على البشرة المكشوفة للحماية من أشعة الشمس الضارة وتجنب الحروق الشمسية.

البقاء في الأماكن المظللة: يفضل البقاء في الأماكن المظللة أو تحت أشجار الظل لتقليل تعرض الشمس المباشرة وتخفيف ارتفاع درجة الحرارة.

شرب السوائل بانتظام: يجب شرب السوائل بانتظام للحفاظ على الترطيب وتعويض الفقدان الناتج عن الحرارة الشديدة، كما يجب مراعاة التدابير الوقائية للتبريد في المنازل خلال فصل الصيف وتجنب ضربات الشمس المحتملة. 

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