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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" مطالب شعبية لتحويل سفارة السويد بالعراق إلى مسجد لتعليم القرآن

سفارة السويد بالعراق
سفارة السويد بالعراق

أوضحت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، آخر مستجدات الأوضاع الأمنية  بمحيط السفارة السويدية، قائلة: "إن هناك تجمعات كبيرة وكثيرة في ساحة التحرير بالإضافة إلى وجود تظاهرات كثيرة تدين الاعتداء على المصحف الشريف". 

وأضافت هبة التميمي خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية "القاهرة الإخبارية" ، أن حرق المصحف الشريف أمام أعين الجالية العراقية  بالسفارة العراقية في السويد، وهو ما أشعل الشعب العراقي والدول العربية، لافتة إلى أنه يوجد في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، ما يقارب آلاف المتظاهرين من الشباب وكل الفئات العمرية والعوائل الذين يرفعون اللافتات ويرددون "نعم نعم للقرآن الكريم".

وعن الأمور الأمنية بالسفارة السويدية في العراق، أكدت أن هناك قوات أمن مكثفة في السفارة السويدية، لافتة إلى أن هناك مطالب شعبية تطالب بتحويل سفارة السويد إلى مسجد لتعليم القرآن الكريم.

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