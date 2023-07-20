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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى لـ"القاهرة الإخبارية": الوضع فى بريطانيا سيئ

بريطانيا
بريطانيا

أوضح نهاد إسماعيل، الخبير الاقتصادي، تفاصيل الاضطرابات التي تجتاح بريطانيا منذ أشهر، قائلاً: "إن الإضرابات بدأت في بريطانيا منذ صيف 2022م، حيث إضرابات عمال سكك الحديد، البريد، الخدمات الأخرى، وفي مرحلة لاحقة اضرابات المعلمين والممرضات ثم الأطباء المبتدئين".

وأضاف نهاد إسماعيل خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أن المؤسف حاليًا أن الأطباء الاستشاريين وهم أطباء مخضرمون ولديهم خبرة طويلة وحاجة ماسة إليهم في المستشفيات، ويحصلون على رواتب عالية، تزيد عن 100 ألف استرليني سنوياً أي 130 ألف دولار سنويًا، أي أكثر من 10 آلاف دولار شهرياً، ولذلك فإن رواتبهم عالية، ولهم مميزات أخرى يسمح من خلالها بالعمل في العيادات الخاصة يمكنهم من جني المزيد من الدخل، ولذلك فإن إضرابهم غير مبرر، وطلبهم غير معقول، وعلى الحكومة أن تصمد وترفض طلباتهم. 

وأوضح أن الحكومة البريطانية عرضت 6% زيادة للقطاع الصحي الطبي، لافتًا إلى أنه يجب عليهم القبول لأنه لا يوجد مال إضافي لتقديمه لهم، مؤكدًا أن الحالة الاقتصادية في بريطانيا ليست جيدة لدفع المزيد من الرواتب، كما أن ملايين البريطانيين لا يجدون طعامًا كافيًا. 

وأشار إلى أن الشعب البريطاني تعاطف مع الممرضات، لأن رواتبهن كانت ضئيلة، لكنهم لا يتعاطفون مع الأطباء الكبار الاستشاريين.

وبين أن قطاع الصحة في بريطانيا تزداد فيه قوائم المرضى الذين ينتظرون العلاج، لافتاً إلى أنه يوجد حالات متقدمة من السرطان وحالات قلب تحتاج إلى عمليات جراحية، حيث سيتم تأخير علاج هذه الحالات التي سيتعرض أصحابها للموت.

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