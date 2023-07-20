ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 20 يوليو في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

شهدت أسعار الكتاكيت استقرارا في الأسعار على مدار الأيام الماضية، حيث استقرت عند أسعار أمس، وقد شهدت الكتاكيت إقبال كبير خاصة بعد تراجع أسعار الأعلاف.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس والتي جاءت كالتالي:

أسعار طبق البيض اليوم الخميس 20 يوليو 2023

سجلت أسعار كتكوت أبيض شركات عمر يوم  ما بين 12.5 جنيه إلي 17 جنيه.

 سجلت أسعار كتكوت أبيض قطعان عمر يوم  ما بين 7 جنيه إلي 7.25 جنيه 

سجلت أسعار كتكوت ساسو عمر يوم  مابين 7.5 جنيه إلي 8.5 جنيه

 سجلت أسعار كتكوت ساسو بيور عمر يوم  مابين 8.5 جنيه إلي 9.5 جنيه 

سجلت أسعار كتكوت بلدي حر عمر يوم  مابين 5.5 جنيه إلي 6.5 جنيه 

سجلت أسعار كتكوت هجين عمر يوم  مابين 6.5 جنيه إلي 7.5 جنيه 

سجلت أسعار كتكوت جيل ثاني عمر يوم  مابين 7.5 جنيه  إلي 8.5 جنيه 

سجلت أسعار كتكوت روزي بيور عمر يوم  مابين 8 جنيهات إلي 9 جنيهات.

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو 2023 في بورصة الدواجن

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 20 يوليو 2023 في بورصة السلع

ارتفاع أسعار القمح فى بورصة شيكاغو بفعل قرار روسى جديد

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في بورصة الدواجن

أسعار كتاكيت البط الخميس 20 يوليو 2023 

 سجلت أسعار كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم  ما بين 8.00 جنيه إلي 8.50 جنيه

سجلت أسعار كتكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم  ما بين 14.25 جنيه إلي 15.00 جنيه 

سجلت أسعار كتكوت بط مسكوفي عمر يوم  مابين 23.50 جنيه إلي 24.00 جنيه 

سجلت أسعار كتكوت بط مولارد عمر يوم  مابين 16.00 جنيه إلي 16.50 جنيه

أسعار الكتاكيت الرومي اليوم الخميس 20 يوليو 

سجلت أسعار كتكوت رومي أبيض عمر يوم  مابين 65.00 جنيه  إلي 65.00 جنيه

 سجلت أسعار كتكوت رومي أبيض 1200 جرام 125.00 جنيه إلي 130.00 جنيه

سجلت أسعار كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم  مابين 20.00 جنيه إلي 20.00 جنيه

سجلت أسعار كتكوت رومي برونزي 200 جرام مابين 45.00 جنيه إلي 45.00 جنيه

أسعار الكتاكيت الكتاكيت أسعار طبق البيض اليوم الخميس أسعاركتكوت أبيض كتكوت أبيض شركات

الأكثر قراءة

استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس 20 يوليو 2023 في الأسواق

مفاجأة.. أيمن الرمادى يقود سيراميكا فى نهائى كأس الرابطة فقط

"كانت بتسعى على رزقها".. حزن بين الأهالي لمصرع أشهر بائعة تين في القليوبية

وزير التموين يتفق مع شركات الزيوت على تثبيت الأسعار

متهم بسرقة طليقها.. قرار عاجل بحق "هشام ربيع" زوج الفنانة بوسي

القبض على 7 عاملين بصيدليات لبيعهم أدوية وعقارات المخدرة للمدمنين بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم كمال

حفل ترافيس سكوت وثقافة الجهل

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق