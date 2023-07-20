أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 20 يوليو في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الكتاكيت استقرارا في الأسعار على مدار الأيام الماضية، حيث استقرت عند أسعار أمس، وقد شهدت الكتاكيت إقبال كبير خاصة بعد تراجع أسعار الأعلاف.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس والتي جاءت كالتالي:

أسعار طبق البيض اليوم الخميس 20 يوليو 2023

سجلت أسعار كتكوت أبيض شركات عمر يوم ما بين 12.5 جنيه إلي 17 جنيه.

سجلت أسعار كتكوت أبيض قطعان عمر يوم ما بين 7 جنيه إلي 7.25 جنيه

سجلت أسعار كتكوت ساسو عمر يوم مابين 7.5 جنيه إلي 8.5 جنيه

سجلت أسعار كتكوت ساسو بيور عمر يوم مابين 8.5 جنيه إلي 9.5 جنيه

سجلت أسعار كتكوت بلدي حر عمر يوم مابين 5.5 جنيه إلي 6.5 جنيه

سجلت أسعار كتكوت هجين عمر يوم مابين 6.5 جنيه إلي 7.5 جنيه

سجلت أسعار كتكوت جيل ثاني عمر يوم مابين 7.5 جنيه إلي 8.5 جنيه

سجلت أسعار كتكوت روزي بيور عمر يوم مابين 8 جنيهات إلي 9 جنيهات.

أسعار كتاكيت البط الخميس 20 يوليو 2023

سجلت أسعار كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم ما بين 8.00 جنيه إلي 8.50 جنيه

سجلت أسعار كتكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم ما بين 14.25 جنيه إلي 15.00 جنيه

سجلت أسعار كتكوت بط مسكوفي عمر يوم مابين 23.50 جنيه إلي 24.00 جنيه

سجلت أسعار كتكوت بط مولارد عمر يوم مابين 16.00 جنيه إلي 16.50 جنيه

أسعار الكتاكيت الرومي اليوم الخميس 20 يوليو

سجلت أسعار كتكوت رومي أبيض عمر يوم مابين 65.00 جنيه إلي 65.00 جنيه

سجلت أسعار كتكوت رومي أبيض 1200 جرام 125.00 جنيه إلي 130.00 جنيه

سجلت أسعار كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم مابين 20.00 جنيه إلي 20.00 جنيه

سجلت أسعار كتكوت رومي برونزي 200 جرام مابين 45.00 جنيه إلي 45.00 جنيه