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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

شهدت أسعار الكتاكيت استقرارًا في الأسعار خلال الفترة الحالية، وذلك بعد الطلب عليها نتيجة إلى تراجع أسعار الخامات، وتنعكس أسعار الكتاكيت على السعر النهائي للدواجن.

ونستعرض في السطور التالية اسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 19 يوليو في بورصة الدواجن اليوم 19 يوليو 2023 والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 19 يوليو2023 

استقرت اسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 19 يوليو في شركة مجموعة حسن الغريب، لتسجل 11 جنيها للكتكوت.

استقرت اسعار الكتاكيت االيوم الأربعاء 19 يوليو في شركة  عياد للإنتاج الداجنى لتسجل 15 جنيها للكتكوت.

استقرت اسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 19 يوليو في شركة أسيوط للاستثمار والتنمية 13.25 جنيها للكتكوت.

استقرت اسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 19 يوليو في شركة أمات للدواجن لتسجل 15جنيها للكتكوت.

استقرت اسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 19 يوليو في شركة كايرو ثري إية للدواجن لتسجل 16.5جنيها للكتكوت.

استقرت اسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 19 يوليو في شركة مجموعة القصبي للإستثمار 16 جنيه للكتكوت.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 13 يوليو 2023 في بورصة الدواجن

التعاملات الصباحية| أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في الشركات

استقرت أسعار الكتاكيت ساسواليوم الأربعاء 19 يوليو  كتكوت ساسو لتسجل 10.75جنيها للكتكوت.

استقرت أسعار الكتاكيت البلدى اليوم الأربعاء 19 يوليو كتكوت بلدي لتسجل 7.25جنيها للكتكوت.

استقرت أسعار الكتاكيت السمان اليوم الأربعاء 19 يوليو في شركة كتكوت سمان ( الأسمر ) لتسجل 3.5 جنيها للكتكوت.

استقرت أسعار الكتاكيت السمان اليوم الأربعاء 19 يوليو  كتكوت سمان ( الأبيض ) لتسجل 4 جنيهات للكتكوت.

استقرت أسعار الكتاكيت السمان اليوم الأربعاء 19 يوليو سمان أبيض بيور لتسجل 6 جنيهات للكتكوت.

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 19 يوليو شركة الصلاح لتسجل 12 جنيها للكتكوت.

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 19 يوليو شركة  مجموعة الوادي لتسجل 15جنيها للكتكوت. 

أسعار الكتاكيت الكتاكيت اسعار الكتاكيت اليوم السعر النهائي للدواجن بورصة الدواجن حسن الغريب

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