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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع أسعار القمح فى بورصة شيكاغو بفعل قرار روسى جديد

قمح
قمح

ارتفعت أسعار القمح في بورصة شيكاغو التجارية بأكثر من 8 بالمئة بعد إعلان موسكو اعتبار السفن المتجهة إلى أوكرانيا عبر البحر الأسود بأنها تنقل حمولات عسكرية محتملة.

وكانت روسيا أعلنت أنه بدءا من منتصف ليل 20 يوليو، سيتم التعامل مع جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية على أنها تنقل معدات عسكرية لقوات كييف.

وأظهرت بيانات التداولات أن سعر العقود الآجلة للقمح مع التسليم في شهر سبتمبر، ارتفع في بورصة شيكاغو حتى الساعة 22:50 بتوقيت موسكو بنسبة 8.16 بالمئة ليصل إلى 7.25 دولار للبوشل، حسبما أوردت وكالة نوفوستي الروسية.

وتم تسجيل قفزة في أسعار القمح فور إعلان وزارة الدفاع الروسية، حيث كان سعر البوشل الواحد من القمح عند الساعة 17:59 بتوقيت موسكو 6.95 دولار، وارتفع إلى 7.3 دولار مقابل البوشل في الساعة 18:20، أي بعد إعلان وزارة الدفاع.

وبالتالي بلغت نسبة ارتفاع الأسعار خلال الفترة المذكورة أكثر من 5 بالمئة.

وأمس الأربعاء أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه اعتبارًا من 20 يوليو سينظر إلى كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود على أنها وسائل محتملة لنقل الحمولات العسكرية، وستعتبر الدول التي ترفع تلك السفن أعلامها، مشاركة في النزاع وداعمة لأوكرانيا.

وأوضحت الوزارة أنه بناء على تحذيرها، "ستُعتبر الدول التي ترفع هذه السفن علمها متورطة في النزاع الأوكراني إلى جانب نظام كييف".

بالإضافة إلى ذلك، تم إعلان بعض المناطق في الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من المياه الدولية للبحر الأسود خطرة للملاحة مؤقتًا.

وأضافت الوزارة أن "التحذيرات الإعلامية ذات الصلة بسحب ضمانات سلامة الإبحار صدرت بالطريقة المقررة".

يأتي إنذار وزارة الدفاع الروسية بعد أن أعلنت موسكو انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود اعتبارًا من 18 يوليو، وسحب الضمانات الأمنية الخاصة بالصفقة.

وصفقة الحبوب هي عبارة عن اتفاق أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو 2022، وينص الاتفاق على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق الدولية.

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