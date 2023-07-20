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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية يوضح سبب إنشاء هرم سقارة بالشكل المدرج

هرم سقارة
هرم سقارة

تحدث الدكتور حسين عبدالبصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، عن فكرة إنشاء هرم سقارة بالشكل المدرج موضحاً أن من أنشأه هو المهندس المصري العبقري أمحوتب.

وقال "عبد البصير"، خلال لقائه عبر قناة dmc، اليوم الخميس، الملك زوسر فكر في تشييد بناء لم يحدث من قبل، فاستدعى مهندسه المعماري أمحوتب وأشار عليه ببناء هرم مدرج، لافتاً أن بناء الأهرامات قديما كان يعتمد على بناء مصطبة واحدة، لكن في بناء هرم زوسر المدرج جرى إنشاء 6 مصاطب كل واحدة منها جاءت بارتفاع 10 أمتار، ويعد الهرم بمثابة سلم، وهو أول هرم في تاريخ العالم كله، وهو أقدم بناء حجري بالتاريخ.

وأوضح مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، أن البناء الداخلي بالهرم الكبير جرى إنشاؤه بشكل معجز، وبه البهو العظيم والذي يوصلنا إلى حجرة الدفن.

وعن محتويات الهرم المدرج، قال مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، الهرم يحتوي علي 3 حجرات للدفن، لافتاً إلى أن الهرم تم تشييده بطريقة مصرية بحتة ولا علاقة له بحزام أوريون الموجود في السماء، كما يدعي البعض.

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