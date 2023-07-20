ناقد رياضى: صفقة إمام عاشور قوية.. نحن فى زمن الاحتراف

تحدث الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، عن كواليس صفقة اللاعب إمام عاشور وانضمامه إلى النادي الأهلي.

وقال “ أبوعايد” خلال لقائه عبر فضائية “dmc”: نحن في زمن الاحتراف، لافتًا إلى أن صفقة اللاعب إمام عاشور كانت قوية جدًا وستضيف بشكل كبير للنادي.

وأضاف الناقد الرياضي، هناك بعض اللاعبين لهم طابع وظهير جماهيري، والجمهور يكون مرتبطًا بهم نفسيًا بشكل كبير مثل إمام عاشور وشيكابالا في الزمالك، وفي الأهلي مثل حسين الشحات، وهذا ما جعل هناك صدى كبيرًا للصفقة بسبب حب الجماهير للاعب، متابعًا:"نحن في زمن الاحتراف، ‏وصفقة إمام عاشور صفقة قوية فنيًا وجماهيريًا”.

وسبق أن تواجد إمام عاشور في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، مساء أمس، من أجل حضور لقاء الأهلي وحرس الحدود، وحرصت جماهير النادي الأحمر على الاحتفاء باللاعب في المدرجات.

وحرص إمام عاشور أيضًا على النزول لأرضية ملعب “ستاد القاهرة الدولي” من أجل الاحتفال بدرع الدوري مع لاعبي النادي الأهلي، كما قام بتحية جماهير النادي الأحمر المتواجدة في المدرجات.