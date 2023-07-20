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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل مهرجان الإسماعيلية للمانجو فى دورته الثانية

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية للمانجو

استعرضت القناة الأولى، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "إعلان تفاصيل مهرجان الإسماعيلية للمانجو في دورته الثانية"، حيث تستعد محافظة الإسماعيلية لإطلاق الدورة الثانية لمهرجان الإسماعيلية للمانجو الذي ينطلق في 18 و19 أغسطس.

ومن المقرر أن يضم المهرجان مجموعة كبيرة من الفعاليات الترفيهية والفنية والحفلات، بالإضافة إلى ملتقى تصديري لفتح أسواق تصديرية جديدة.

ويبدأ مجموعة كبيرة من المزارعين في جنيّ ثمار المانجو بداية من منتصف شهر يوليو وحتى نهاية شهر أكتوبر، وتشتهر عروس القنال بإنتاج أنواع محلية من المانجو مثل السكري والعويس والزبدة والصديق والهندي وأصناف أجنبية مثل الناعومي.

واشتهرت الإسماعيلية بإنتاج كميات كبيرة من المانجو بجودة عالية نظرًا لأنها محافظة استوائية، وتستقبل الإسماعيلية مئات الزائرين يوميًا لشراء المانجو الإسماعيلي.

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