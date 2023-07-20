ضبط 41 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة (مركز شرطة ديروط).

وأسفرت جهودها عن ضبط عدد (41) قطعة سلاح ناري، عبارة عن (13 بندقية آلية –15 بندقية خرطوش – طبنجة – 12 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (29 متهمًا " لعدد 17 منهم معلومات جنائية").

وتم ضبط عدد (5) قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (5 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ عدد (553) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.