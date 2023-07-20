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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السويد: جميع موظفى سفارتنا لدى بغداد "فى أمان"

السويد
السويد

أكدت وزارة الخارجية السويدية أن العاملين في سفارتها بالعاصمة العراقية بغداد "في أمان" بعد اقتحام السفارة وإضرام النار فيها، احتجاجًا على تصريح بمظاهرة جديدة لحرق مصحف في ستوكهولم اليوم الخميس.

وأضافت الخارجية السويدية، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن "رويترز"، أن الهجمات على السفارات والدبلوماسيين تشكل انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية فيينا، معربة عن إدانتها جميع الاعتداءات على الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية.

كما قال المكتب الصحفي لوزارة الخارجية السويدية، لـ"رويترز"، إن السلطات العراقية تتحمل مسئولية حماية البعثات والموظفين الدبلوماسيين.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أدانت وزارة الخارجيّة العرقية، بأشدِّ العبارات، حادثة حرق سفارة مملكة السويد لدى بغداد، على خلفية الاحتجاج على منح تصريح جديد لحرق المصحف أمام سفارة العراق في ستوكهولم.

وقالت الخارجية العراقية، في بيانها، إنَّ هذا الفعل يأتي في سياق الاعتداء على البعثات الدبلوماسيَّة وتهديد أمنها.

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