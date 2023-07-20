حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة 20-7-2023

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تستمر حالة الطقس شديد الحرارة غدًا على كافة الأنحاء بينما يكون الطقس مائلا للحرارة في ساعات الصباح الباكر والمساء، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة 19-7-2023.

حالة الطقس اليوم

أكد بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الخميس استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، ليسود الطقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وأضاف بيان الهيئة بتكون الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة خاصة على المناطق المكشوفة مساءً.

وأدت سيطرة منخفض الهند الموسمي على أنحاء الجمهورية إلى تسجيل هذا الارتفاع في درجات الحرارة، حسب خبراء الأرصاد الجوية والذي يجلب معه كتلا هوائية حارة ورطبة، وكشفت خرائط الطقس عن تسجيل ارتفاع قياسي آخر في درجات الحرارة طوال الأسبوع الجاري والمقبل.

درجات الحرارة المتوقعة