حتى لا تصاب بالأمراض.. أفعال يجب أن تتجنبها في فصل الصيف

بالتزامن مع الحرارة الشديدة التي يشهدها فصل الصيف خاصة في هذه الأيام يوجد العديد من الأشياء التي يجب عليك أن تتجنبها حتى لا تصاب بالأمراض.

تجنب المشروبات الغنية بالكافيين

المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاي تعمل كمدرات للبول، مما يجعل تناولها بكثرة خلال فصل الصيف قد يضر بالجسم ويجعله أكثر جفافًا

الأطعمة الحارة

تعد الأطعمة الحارة من أكثر الأشياء التي يجب تجنبها حيث تعتبر المبالغة في استهلاك التوابل والفلفل الحار والأطعمة الغنية بالثوم والمنكهات القوية، ليست أفضل الخيارات خلال فصل الصيف، حيث تساهم في تدفئة الجسم بشكل كبير، كما أن استهلاك الأطعمة الحارة في فصل الصيف قد يصيب بالطفح الجلدي أو البثور.

الوجبات السريعة

تعتبر من الوجبات غير الصحية على الإطلاق بشكل عام، ولكن تأثيرها يزداد سوءً خلال فصل الصيف حيث إن مكوناتها المليئة بالدهون والصلصات، لا تزيد فقط من درجة حرارة الجسم ولكنها تجعلك تشعر بالثقل والانتفاخ.

قلة المياه

يفقد الجسم جرعة كبيرة من السوائل والأملاح والمعادن في الصيف، بسبب زيادة معدلات التعرق مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، لذلك يجب الاهتمام بشرب كمية وفيرة من الماء، وهو ما لا يفعله بعض الأشخاص، مما يعرضهم للإصابة بالجفاف.