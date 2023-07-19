جفارديول يقترب من الانضمام لمانشستر سيتي

اقترب الكرواتي يوشكو جفارديول، لاعب ريد بول لايبزيج الألماني، من الانضمام لصفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جفارديول يلعب ضمن صفوف لايبزيج منذ انتقاله من فريق ديناموز زغرب الكرواتي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.

وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتالات، أن مانشستر سيتي توصل لاتفاق مع لايبزيج بشأن انتقال جفارديول لصفوف الستيسنز.

وشارك جفارديول في 41 مباراة بقميص لايبزيج خلال الموسم الماضي، وسجل 3 أهداف.

وأشار رومانو إلى أن جفارديول اجتاز الجزء الأول من الفحص الطبي اليوم، واقترب من التوقيع بشكل رسمي مع النادي الانجليزي.

واتفقت إدارة مانشستر سيتي مع جفارديول على الشروط الخاصة به في التعاقد منذ شهر مضى.

وبدأ جفارديول مسيرته ضمن صفوف شباب نادي ديناموز زغرب وتدرج في المراحل العمرية بالنادي قبل التصعيد للفريق الأول في صيف عام 2019.

ولعب جفارديولا 52 مباراة بقميص ديناموز زغرب وسجل 4 أهداف وصنع 3 لزملائه في الفريق.