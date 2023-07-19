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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحويلات مرورية لمدة 45 يومًا لتنفيذ أعمال تطوير شبكة الصرف الصحى بالمقطم

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير الحركة تزامنًا مع تنفيذ أعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحى بمنطقة المقطم وإنشاء غرفة "استقبال" بمسطح محور مصطفى النحاس (مسطح كوبري مصطفى النحاس- حسن المأمون) المتجه لمحور عباس العقاد "فيما بعد تقاطع حسن المأمون مع محور مصطفى النحاس أمام مأمورية الضرائب) مع غلق المأوى الدوراني أسفل الكوبري.. وذلك اعتبارًا من الساعة 12 "بعد منتصف الليل" ولمدة 45 يومًا.

وتستمر الأعمال خلال الـ45 يومًا "ليلًا ونهارًا" ما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

  • المتجه لمحور مصطفى النحاس من محور حسن المأمون يسلك يمينًا اتجاه شارع الشيخ محمد النادي، فيسارًا اتجاه شارع إبراهيم زيدان فمحور مصطفى النحاس.
  • غلق المأوى الدوراني أسفل كوبري حسن المأمون فاستكمال سير المركبات اتجاه كوبري المعصراوي فالدوران والعودة.

وتنسق الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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