الحكومة تنفى صدور قانون بإقرار علاوة ومنحة استثنائية للعاملين بالدولة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور منسوبا للجريدة الرسمية يزعم صدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لكل العاملين بمختلف قطاعات الدولة، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة المالية أنه لا صحة لصدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لكل العاملين بمختلف قطاعات الدولة، وأن المنشور المتداول مزيف، ولا أساس له من الصحة، وغير صادر عن أي جهة رسمية، مشددةً على أن كل العلاوات والمنح الاستثنائية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الحكومية، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مشددةً على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.