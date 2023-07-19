الكنيست الإسرائيلى يعلن تأجيل التصويت النهائى على التعديلات القضائية

أعلن الكنيست الإسرائيلي، تأجيل التصويت النهائي على التعديلات القضائية إلى الأسبوع المقبل، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها اليوم الأربعاء.

وصادقت "اللجنة الوزارية للتشريع" في الكنيست، الإثنين الماضي، على مشروع قانون يهدف إلى حظر النشاط السياسي للطلاب الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية.

وقدم مشروع القانون عضو الكنيست ليمور سون هار- ميلخ من حزب "العظمة اليهودية"، وينص على إغلاق خلية طلابية "تنظيم طلابي في أروقة الجامعة" تعبر عن دعمها لعمل أو نشاط إرهابي أو منظمة إرهابية، من المؤسسة الأكاديمية المعنية ".

وزعم وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، إن "المؤسسات الأكاديمية باتت في العام الماضي منصة مركزية للتحريض في دولة إسرائيل".

وادعت عضو الكنيست هار- ميلخ أن "الإطار القانوني الحالي لا يخصص أدوات كافية للمؤسسات الأكاديمية للعمل ضد الدعم الصريح للإرهاب".

ويقترح القانون "وضع حد للتحريض في الأكاديمية، والتأكيد على أنه لا يجوز التعبير عن دعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل أو عمل إرهابي أو منظمة إرهابية، وأنه لا يجوز رفع علم دولة معادية أو منظمة إرهابية أو السلطة الفلسطينية فوق مباني مؤسسة التعليم العالي".