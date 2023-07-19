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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يطالب بمساءلة "الموسيقيين" عن إلغاء حفل ترافيس سكوت وإلحاق الخسائر بمصر

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز

حمّل الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، نقابة المهن الموسيقية، مسئولية الخسائر التي تلحق بمصر بسبب إلغاء حفل الرابر الأمريكي العالمي ترافيس سكوت، لأنهم خضعوا للابتزاز والأكاذيب عن أن الحفل يدعو للماسونية.

وقال الباز، خلال لايف لايف “البساط أحمدي” عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "خايف على مصر من إيه؟ مصر بلد متنوعة في الأديان، والثقافات، والعادات والتقاليد، تحتوي الغرب، وتطبعهم بطبعها، ومينفعش مجموعة في النقابة تتحكم في سمعة بلد بهذه الطريقة، تحت قناع بحمي القيم والأخلاق، وتتسبب لها في خسائر مادية، ودعاية عالمية مجانية تؤكد أن مصر بلد آمنة".

وأردف: "لابد من وقفة مع تصرفات الناس غير مسئولة، والمسئولين عن إلغاء الحفل لا بد أن يُساءلوا، بيفكروا إزاي، لأن محدش نفى إلغاء الحفل، وهذا الخطأ يا ريت لو يمكن تداركه، لأن الرابر الأمريكي العالمي ترافيس سكوت، مفرج علينا العالم، وأخد أخبار إلغاء الحفل، ومترجمها، والناس بتتفرج علينا، على السلوك والأداء المتخلف والتعامل مع الفن بهذا الشكل".

وختم: "وهذه دعوة للناس تفوق من التخاريف، الماسونية ليست كما تحدث عنها توفيق عكاشة، ولا أحمد خالد توفيق، وهذه الأكاذيب عن الماسونية، ترددت وقت حفل جان ميشال جار في 2000، ومفيش أي حاجة حصلت، واتقال وقتها ماسوني، وكل هذه الأكاذيب". لمعرفة قصة حفل جان ميشال جار عند الهرم وشائعات الماسونية اضغط هنا

 

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