ضبط أدمن صفحة تروج فيديوهات خادشة للحياء بالإسكندرية

عقب رصد إحدى صفحات فيسبوك، تنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بقصد الترويج لممارسة أعمال منافية للآداب بمقابل مادي بالإسكندرية، تمكنت قوات الأمن من تحديد القائمين على الصفحة المُشار إليها، أنشأها أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، بالاشتراك مع سيدة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتها هاتفي محمول المستخدمين في تصوير وبث الفيديوهات المشار إليها، وبمواجهتهما أقرا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تصوير وبث فيديوهات خادشة للحياء العام على موقع فيسبوك، بهدف تحقيق نسب مُشاهدة والحصول على أرباح مادية يتقاسمونها فيما بينهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.