درجة الحرارة في مصر اليوم.. توقعات هيئة الأرصاد الجوية بالمحافظات

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية سيادة الطقس شديد الحرارة على أنحاء البلاد حيث أن هناك استمرار في الطقس الحار والرطوبة العالية على أغلب أنحاء البلاد، بالإضافة إلى سيادة هذه الأجواء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء حار رطب على السواحل الشمالية ومعتدل ليلًا على جميع أنحاء الجمهورية.

درجة الحرارة في مصر اليوم

بالنسبة لحالة البحر المتوسط غالبًا ما تكون درجات الحرارة معتدلة وارتفاع في الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فنجد أن درجات الحرارة الخاصة به خفيف إلى معتدلة وهناك ارتفاع في الأمواج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية ايضًا شمالية غربية.

أما درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 كانت كالتالي:

جنوب سيناء درجة الحرارة 44 - 42

شمال الصعيد درجة الحرارة 44 - 42

جنوب الصعيد درجة الحرارة 45 - 44

القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية درجة الحرارة 39 - 37

السواحل الشمالية درجة الحرارة 35 - 32

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في جميع المحافظات

القاهرة درجة الحرارة 38 27

العاصمة الإدارية درجة الحرارة 39 26

6 أكتوبر درجة الحرارة 38 27

بنهــــا درجة الحرارة 38 27

دمنهور درجة الحرارة 36 25

وادي النطرون درجة الحرارة 39 25

كفر الشيخ درجة الحرارة 37 27

المنصورة درجة الحرارة 38 27

الزقازيق درجة الحرارة 39 26

شبين الكوم درجة الحرارة 38 27

طنطا درجة الحرارة 38 27

دمياط درجة الحرارة 35 27

بورسعيد درجة الحرارة 36 24

الإسماعيلية درجة الحرارة 40 25

السويس درجة الحرارة 39 26

العريش درجة الحرارة 36 24

رفح درجة الحرارة 35 24

رأس سدر درجة الحرارة 40 27

نخل درجة الحرارة 40 20

كاترين درجة الحرارة 37 18

الطور درجة الحرارة 36 26

طابا درجة الحرارة 38 27

شرم الشيخ درجة الحرارة 42 30

الإسكندرية درجة الحرارة 33 25

العلمين الجديدة درجة الحرارة 32 24

مطروح درجة الحرارة 32 25

السلوم درجة الحرارة 37 23

سيوة درجة الحرارة 41 23

رأس غارب درجة الحرارة 41 28

الغردقة درجة الحرارة 42 29

سفاجا درجة الحرارة 41 29

مرسى علم درجة الحرارة 40 28

شلاتين درجة الحرارة 40 27

حلايب درجة الحرارة 37 29

أبو رماد درجة الحرارة 38 28

رأس حدربة درجة الحرارة 36 29

الفيوم درجة الحرارة 40 26

بني سويف درجة الحرارة 40 27

المنيا درجة الحرارة 41 27

سوهاج درجة الحرارة 42 27

قنا درجة الحرارة 43 28

الأقصر درجة الحرارة 43 28

أسوان درجة الحرارة 44 30

الوادي الجديد درجة الحرارة 45 28

أبوسمبل درجة الحرارة 42 27

أسيوط درجة الحرارة 42 28