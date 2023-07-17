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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

مع بدء الساعات الصباحية يحرص المواطنون قبل الخروج من منزلهم معرفة درجات الحرارة اليوم الإثنين 17-7-2023 في محافظات مصر عبر جوجل.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن سيسود اليوم الإثنين، طقس يكون شديد الحرارة رطب نهارًا في محافظات القاهرة الكبرى وبالوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وفي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس حار رطب على كافة السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل الحرارة رطب في الليل على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم الإثنين 17يوليو 2023 في مصر

وتستعرض "الدستور" حالة الطقس اليوم الإثنين.

وذكرت الهيئة العامة للارصاد، أنه من المتوقع وجود شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

يتوقع اليوم أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.5 المتر إلى 2، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما يتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة في البحر الأحمر، مع ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين في المحافظات

القاهرة العظمي 38 والصغرى26

العاصمة الإدارية العظمي 38 والصغرى25

6 أكتوبر العظمي 39 والصغرى25

بنهــــا العظمي 38 والصغرى26

دمنهور العظمي 38 والصغرى26

وادى النطرون العظمي 38 والصغرى25

كفر الشيخ العظمي 37 والصغرى25

المنصورة العظمي 37 والصغرى26

الزقازيق العظمي 38 والصغرى26

شبين الكوم العظمي 38 والصغرى26

طنطا العظمي 37 والصغرى25

دمياط العظمي 35 والصغرى25

بورسعيد العظمي 36 والصغرى26

الإسماعيلية العظمي 40والصغرى 25

السويس العظمي 39 والصغرى25

العريش العظمي 36 والصغرى25

رفح العظمي 36 والصغرى24

رأس سدرالعظمي 40 والصغرى26

نخل العظمي 40 والصغرى21

كاترين العظمي 36 والصغرى18

الطور العظمي 36 والصغرى26

طابا العظمي 38 والصغرى25

شرم الشيخ العظمي 41 والصغرى30

الإسكندرية العظمي 33 والصغرى25

العلمين الجديدة العظمي 32 والصغرى24

مطروح العظمي 32 والصغرى22

السلوم العظمي 35 والصغرى21

سيوة العظمي 41 والصغرى20

رأس غارب العظمي 40 والصغرى27

الغردقة العظمي 41 والصغرى29

سفاجا العظمي41 والصغرى28

مرسى علم العظمي 39 والصغرى29

شلاتين العظمي39 والصغرى27

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حلايب العظمي 36 والصغرى28

أبو رماد العظمي 36 والصغرى28

رأس حدربة العظمي 37 والصغرى27

الفيوم العظمي 41 والصغرى24

بني سويف العظمي 41 والصغرى25

المنيا العظمي 41 والصغرى26

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