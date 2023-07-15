رغم حرارة الطقس.. المواطنون يقبلون على معرض القاهرة للحرف اليدوية بالزمالك

أقبل عدد من زوار حديقة الحرية بالزمالك على شراء منتجات معرض القاهرة للحرف اليدوية والتراثية والذى تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تزامناً احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي 1054 حيث افتتح وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة المعرض خلال اليومين الماضيين.

ويهتم الكثير من الأشخاص باقتناء المنتجات المصنعة يدويًا لما لها من روح خاصة وانعكاس للهوية المصرية والحفاظ على التراث حيث ضم المعرض عدد من المنتجات المتنوعة لصناع الحرف اليدوية والتراثية بمصر وفناني قرية الفواخير بمنتجات السجاد والكليم، والتطريز على المنسوجات، والخيامية، والمنتجات النحاسية، ومنتجات خان الخليلي، والجلود الطبيعية المصنعة يدويًا، والمفروشات، وإكسسوارات الفضة والأحجار الكريمة، والصواني، والتحف الخشبية، ومنتجات الخوص، والكروشية، والملابس، والخزف والفخار.

قالت زينب السيد إحدى الزائرات إنها تفاجأت بالمعرض اليوم رغم أن زيارتها كانت مقتصرة فقط على قضاء وقت بحديقة الحرية والاستمتاع بالأجواء وبمجرد دخولي الحديقه وجدت المعرض قمت بالتسوق وشراء بعض الأغراض حيث إنني أعشق المنتجات اليدوية بشكل كبير.

من جانبه أضاف محمد سالم أحد الزوار أن المعرض رغم أنه بسيط إلا أنه يضم قطعًا رائعة اقتنيت بعضها وكانت فرصة للتعرف على الفنانين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لصناعة الحرف اليدوية والتواصل معهم فيما بعد لشراء المزيد من المنتجات.