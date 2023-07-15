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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد تكشف عن ظواهر طبيعية فى الطقس تحدث للمرة الأولى منذ 120 عامًا

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائلة: "إننا نشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بأعلى من معدلاتها بدرجتين إلى 3 درجات". 

وأضافت الدكتورة منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، إننا نشعر بأعلى من درجات الحرارة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.

وأوضحت أن هناك أجواء شديدة الحرارة خلال الفترة القادمة، وننصح بعدم التعرض إلى أشعة الشمس المباشرة خاصة فترة الظهيرة  من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة الرابعة عصرًا، حيث يتم تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، معقبة: "إذا كان المواطن مضطرا لتواجده في الشارع خلال هذه الفترة، لابد من ارتداء شيء يحميه من أشعة الشمس سواء كان كاب أو شمسية، والحرص على الاحتماء بمناطق الظل".

وشددت على ضرورة تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، حيث يجب أن تكون زجاجة المياه متواجدة في أيدينا طوال اليوم، وكذلك الحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية وهو ما سوف يساعد بشكل كبير على عدم الإحساس بنسب الرطوبة، بالإضافة إلى ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون. 

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