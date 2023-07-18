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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ارتفاع درجات الحرارة.. أخبار حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18-7-2023

حالة الطقس
حالة الطقس

مع بداية اليوم في الصباح الباكر حرص المواطنين على معرفة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18-7-2023 عبر جوجل، حيث أعلنت  هيئة الأرصاد الجوية في مصر، حالة الطقس وكافة درجات الحرارة اليوم الثلاثاء حيث سيسود طقس حار رطب في الصباح، وشديد الحرارة رطب في النهار على القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري، وعلى محافظات سيناء وجنوب الصعيد وطقس حار رطب على جميع السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18-7-2023

وتستعرض " الدستور " توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يسود طقس معتدل رطب بالليل على القاهرة الكبرى وفي الوجه البحرى وبجنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وفي السواحل الشمالية الغربية وبالسواحل الشرقية.

ويسود اليوم الثلاثاء طقس مشمس على محافظات القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري وجنوب سيناء وبسلاسل البحر الأحمر وطقس غائم جزئيا على كافة السواحل الشمالية الشرقية وفي السواحل الشمالية الغربية، وطقس مشمس جنوب الصعيد.

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الأرصاد: طقس الثلاثاء شديد الحرارة رطب نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 38

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى اليوم الثلاثاء في المدن المصرية:

  • القاهرة: الصغرى 27 والعظمى 38
  • القاهرة: المحسوسة: 41
  • العاصمة الإدارية: الصغرى 26 والعظمى 39
  • العاصمة الإدارية: المحسوسة: 40
  • 6 أكتوبر: الصغرى  27 والعظمى 38
  • 6 أكتوبر: 41
  • بنها: الصغرى 27 والعظمى  38
  • بنها المحسوسة: 41
  • الإسكندرية: الصغرى 25 والعظمى 33
  • الإسكندرية: المحسوسة: 36
  • العلمين الجديدة: الصغرى 24 والعظمى 32
  • العلمين الجديدة: المحسوسة: 35
  • مطروح: الصغرى 25 والعظمى 32
  • مطروح: المحسوسة: 35
  • سيوة: الصغرى 23   والعظمى 41
  • سيوة: المحسوسة: 43
  • كاترين الصغرى 18 والعظمى 37
  • كاترين: المحسوسة: 38
  • بورسعيد الصغرى 24 العظمى 36
  • بورسعيد: المحسوسة: 39
  • الزقازيق: الصغرى 26 والعظمى 39
  • الزقازيق: المحسوسة: 42
  • الإسماعيلية الصغرى 25 والعظمى  40
  • الإسماعيلية: المحسوسة:  43
  • السويس: الصغرى 26 والعظمى 39
  • السويس: المحسوسة: 42
  • شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 42
  • شرم الشيخ: المحسوسة: 45
  • الغردقة الصغرى 29 والعظمى 42
  • الغردقة: المحسوسة: 45
  • الفيوم: الصغرى 26 والعظمى 40
  • الفيوم: المحسوسة: 42
  • بني سويف الصغرى 27 والعظمى 40
  • بني سويف: المحسوسة: 42
  • المنيا: الصغرى 27 والعظمى 41
  • المنيا: المحسوسة: 43
  • أسيوط الصغرى 28 والعظمى 42
  • أسيوط: المحسوسة: 44
  • سوهاج الصغرى  27 والعظمى 42
  • سوهاج: المحسوسة: 44
  • الأقصر الصغرى 28  والعظمى 43
  • الأقصر: المحسوسة: 44
  • أسوان: الصغرى 30 والعظمى 44
  • أسوان: المحسوسة:45

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