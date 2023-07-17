مترو الأنفاق يخفض سرعته بسبب ارتفاع درجات الحرارة

خفضت إدارة مترو الأنفاق سرعة القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وحفاظًا على سلامة الرحلات، حيث أكدت شركة المترو أنه عند ارتفاع درجة الحرارة عن 40 درجة يتم تخفيض سرعة القطارات كإجراء اعتيادي، حفاظًا على سلامة الركاب والقطارات.

ويأتي هذا القرار كإجراء رسمي تتخذه شركة مترو الأنفاق خلال فصل الصيف وتزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة للحفاظ على سلامة المرفق، وذلك بسبب تأثر القضبان في المحطات العلوية بارتفاع درجات الحرارة، ما يستوجب تخفيض السرعات للحفاظ على سلامة الرحلات، وبالتالي الحفاظ على الركاب.