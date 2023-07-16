حالة الطقس اليوم الأحد 16-7-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

في ظل الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة يزداد البحث عن حالة الطقس بشكل يومي لتجنب ساعات الذروة في الحرارة المرتفعة وارتداء الملابس التي تناسب رطوبة وحرارة فصل الصيف.

حالة الطقس اليوم الأحد 16-7-2023



في هذا التقرير نوضح تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 16-7-2023 وبيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم.



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة والتعرض المباشر لأشعة الشمس والناتج عن سيطرة منخفض الهند الموسمي وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وتتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية من وإلى القاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

بيان درجات الحرارة اليوم الأحد 16-7-2023

القاهرة العظمى 38، والصغرى 26.

- العاصمة الإدارية العظمى 38، والصغرى 25

- 6 أكتوبر العظمى 39، والصغرى 25

شرم الشيخ العظمى 41، والصغرى 30

- الإسكندرية العظمى 33، والصغرى 25

- العلمين الجديدة العظمى 32، والصغرى 24

- مطروح العظمى 32، والصغرى 22

- السلوم العظمى 35، والصغرى 21

- سيوة العظمى 41، والصغرى 20

- رأس غارب العظمى 40، والصغرى 27

- الغردقة العظمى 41، والصغرى 29

- سفاجا العظمى 41، والصغرى 28

- مرسى علم العظمى 39، والصغرى 29

- شلاتين العظمى 39، والصغرى 27

- حلايب العظمى 36، والصغرى 28

- أبو رماد العظمى 36 28

- رأس حدربة العظمى 37، والصغرى 27

- الفيوم العظمى 41، والصغرى 24

- بني سويف العظمى 41، والصغرى 25

- المنيا العظمى 41، والصغرى 26

- أسيوط العظمى 41، والصغرى 25

- سوهاج العظمى 42، والصغرى 27

- قنا العظمى 44، والصغرى 28

- الأقصر العظمى 44، والصغرى 29

- أسوان العظمى 44، والصغرى 30

- الوادي الجديد العظمى 43، والصغرى 24

- أبوسمبل العظمى 43، والصغرى 28

- بنهـــا العظمى 38، والصغرى 26

- دمنهور العظمى 38، والصغرى 26

- وادي النطرون العظمى 38، والصغرى 25

- كفر الشيخ العظمى 37، والصغرى 25

- المنصورة العظمى 37، والصغرى 26

- الزقازيق العظمى 38، والصغرى 26

- شبين الكوم العظمى 38، والصغرى 26

- طنطا العظمى 37، والصغرى 25

- دمياط العظمى 35، والصغرى 25

- بورسعيد العظمى 36، والصغرى 26

- الإسماعيلية العظمى 40، والصغرى 25

- السويس العظمى 39، والصغرى 25

- العريش العظمى 36، والصغرى 25

- رفح العظمى 36، والصغرى 24

- رأس سدر العظمى 40، والصغرى 26

- نخل العظمى 40، والصغرى 21

- كاترين العظمى 36، والصغرى 18

- الطور العظمى 37، والصغرى 26

- طابا العظمى 39، والصغرى 25