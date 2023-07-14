ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل تستمر الموجة الحارة| الأرصاد تكشف أحوال الطقس خلال الأسبوع المقبل

الطقس
الطقس

أحوال الطقس خلال الأسبوع المقبل من الأمور التي يهتم بها المواطنون في مصر وتشهد محركات البحث حاله من الاستفسار بشكل مستمر لمعرفة أحوال الطقس خلال الاسبوع المقبل خاصة وأن درجة الحرارة شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال اليومين الماضيين على معظم انحاء الجمهوريه لذا فان الكثير يتساءل عن أحوال الطقس خلال الأسبوع المقبل وهل تستمر حالة ارتفاع درجات الحرارة ودرجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة.

أحوال الطقس خلال الأسبوع المقبل

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أحوال الطقس خلال الأسبوع المقبل حيث تستمر إرتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء، كما تتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

القاهرة
العظمى 37 الصغرى 26

بنها
العظمى 37  الصغرى 26

وادي النطرون
العظمى 37  الصغرى 25

كفر الشيخ 
العظمى 36 الصغرى 25

المنصورة
العظمى  36  الصغرى 26

الزقازيق
العظمى 37 الصغرى 27

شبين الكوم
العظمى 37 الصغرى  26

طنطا
العظمى  36 الصغرى 25

دمياط 
العظمى 34 الصغرى 25

بورسعيد
العظمى 35 الصغرى 24

الإسماعيلية 
العظمى 38 الصغرى 24

السويس
العظمى 37 الصغرى 24

العريش
العظمى 35 الصغرى 24

رفح
العظمى 34 الصغرى 25

رأس سدر
العظمى 38 الصغرى 26

كاترين
العظمى 36 الصغرى 18

الطور
العظمى 38 الصغرى 26
 

حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة 14-7-2023

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في النصف الثاني من شهر يوليو

طابا
العظمى 38 الصغرى 25

شرم الشيخ 
العظمى 40 الصغرى 30

الإسكندرية
  العظمى 33 الصغرى 24

العلمين
العظمى 32 الصغرى 23

مطروح
العظمى 32 الصغرى 22

السلوم 
العظمى 34 الصغرى 21

سيوة
العظمى 39 الصغرى 20

الغردقة
العظمى 39 الصغرى 29

سفاجا
العظمى 39 الصغرى 28

مرسى علم
العظمى 38 الصغرى 29

شلاتين
العظمى 38 الصغرى 27

حلايب 
العظمى 35 الصغرى 28

الفيوم
العظمى 40 الصغرى 24

اقرأ أيضاً

حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة 14-7-2023

أحوال الطقس خلال الأسبوع المقبل درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة احوال الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس

الأكثر قراءة

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

"لمبة" تتسبب فى مصرع طالب الهندسة بمدينة 6 أكتوبر

"أجمل نساء الأرض".. الأميرة فوزية وقصة طلاق تسبب فى قطع العلاقات المصرية الإيرانية

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

اكتشفه قبل أن يُصيبك.. أعراض سرطان المثانة وعلامات التحذير المبكرة

الفرق الهابطة من الدوري المصري الممتاز 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

صفاء النجار

دادة سهاد

سارة شريف

اختطاف إسرائيلية فى العراق.. قصة واحدة وروايات متعددة

ماجد حبته

مصر والسودان.. والعرب

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟

الاحتلال يقمع وقفة فى حى الشيخ جراح