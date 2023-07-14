هل تستمر الموجة الحارة| الأرصاد تكشف أحوال الطقس خلال الأسبوع المقبل

أحوال الطقس خلال الأسبوع المقبل من الأمور التي يهتم بها المواطنون في مصر وتشهد محركات البحث حاله من الاستفسار بشكل مستمر لمعرفة أحوال الطقس خلال الاسبوع المقبل خاصة وأن درجة الحرارة شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال اليومين الماضيين على معظم انحاء الجمهوريه لذا فان الكثير يتساءل عن أحوال الطقس خلال الأسبوع المقبل وهل تستمر حالة ارتفاع درجات الحرارة ودرجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة.

أحوال الطقس خلال الأسبوع المقبل

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أحوال الطقس خلال الأسبوع المقبل حيث تستمر إرتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء، كما تتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

القاهرة

العظمى 37 الصغرى 26

بنها

العظمى 37 الصغرى 26

وادي النطرون

العظمى 37 الصغرى 25

كفر الشيخ

العظمى 36 الصغرى 25

المنصورة

العظمى 36 الصغرى 26

الزقازيق

العظمى 37 الصغرى 27

شبين الكوم

العظمى 37 الصغرى 26

طنطا

العظمى 36 الصغرى 25

دمياط

العظمى 34 الصغرى 25

بورسعيد

العظمى 35 الصغرى 24

الإسماعيلية

العظمى 38 الصغرى 24

السويس

العظمى 37 الصغرى 24

العريش

العظمى 35 الصغرى 24

رفح

العظمى 34 الصغرى 25

رأس سدر

العظمى 38 الصغرى 26

كاترين

العظمى 36 الصغرى 18

الطور

العظمى 38 الصغرى 26



طابا

العظمى 38 الصغرى 25

شرم الشيخ

العظمى 40 الصغرى 30

الإسكندرية

العظمى 33 الصغرى 24

العلمين

العظمى 32 الصغرى 23

مطروح

العظمى 32 الصغرى 22

السلوم

العظمى 34 الصغرى 21

سيوة

العظمى 39 الصغرى 20

الغردقة

العظمى 39 الصغرى 29

سفاجا

العظمى 39 الصغرى 28

مرسى علم

العظمى 38 الصغرى 29

شلاتين

العظمى 38 الصغرى 27

حلايب

العظمى 35 الصغرى 28

الفيوم

العظمى 40 الصغرى 24

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