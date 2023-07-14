توقع خبراء الارصاد الجوية أن يسيطر الطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء خلال موجة حارة تتعرض لها البلاد وتستمر لعدة أيام، حيث تقترب الحرارة من تسجيل 40 درجة مئوية على أغلب محافظات الوجة القلبي والقاهرة، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة 14-7-2023.

حالة الطقس اليوم

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس شديد الحرارة طوال ساعات النهار على القاهرة والوجه البحري مائل للحرارة في ساعات الصباح الباكر والمساء، كما ترتفع معدلات الرطوبة التي تزيد من الإحساس الفعلي بالحرارة.

ويتأثر الطقس في مصر خلال هذه الفترة بسيطرة منخفض الهند الموسمي والذي يتميز بحرارته العالية والذي يستمر في سيطرته على مصر طوال الشهرين القادمين.

وتشهد القاهرة الكبرى شبورة مائية في الصباح الباكر، وتنشط الرياح بمعدل 30 كم/س، ونسبة الرطوبة من 35 إلى 80%، والجو مشمس، فيما يشهد البحر المتوسط طقس من خفيف إلى معتدل، بارتفاع أمواج من 1 إلى 1.5 متر، والبحر الأحمر يسود طقس معتدل، وترتفع الأمواج من 1.75 إلى 2.25 متر.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى: العظمى 39، الصغرى 24.

الإسكندرية: العظمى 31، الصغرى 26.

مطروح: العظمى 28، الصغرى 22.

الأقصر: العظمى 43، الصغرى 28.

أسوان: العظمى 43، الصغرى 29.