فصل الصيف يؤثر على مرضى القلب.. طرق تفادي النوبات القلبية

يلجأ بعض مرضى القلب لدواء لتفادي الإصابة بالنوبات القلبية التي تتمثل في الأسبرين، لكن هذه الحماية يمكن أن تأتي بنتائج عكسية أثناء الطقس الحار، حيث أن في مثل هذا الوقت من كل عام تزداد فيه احتمالية حدوث النوبات القلبية عن أي وقت أخر.

وبالتزامن مع الأجواء الحارة التي تسيطر على البلاد خلال هذه الأيام، نقدم لكم من خلال هذه السطور طرق تفادي الإصابة النوبات القلبية بفصل الصيف بحسب موقع "ysph" الطبي:

طرق تعامل مرضى القلب في فصل الصيف

عدم إجهاد النفس خلال فصل الصيف وخاصة في الأجواء شديدة الحرارة، لأن القلب يعمل بجهد مضاعف لضخ الأكسجين والدم إلى الأعضاء.

عدم الإفراض في النشاط البدني والإجهاد المفرط، وعدم إجهاد النفس بالنشاط البدني المفرط والمكثف.

شرب الماء بكثرة وذلك للبقاء رطباً خلال فصل الصيف، فالماء يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم.

تناول أكلات خفيفة بكميات مناسبة من الطعام، وتجنب الأطعمة الدهنية والأطعمة الغنية بالسكر والكربوهيدرات فالأطعمة الغنية يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

البعد عن تناول الكافيين لمرضى القلب لأنه يزيد من معدل ضربات القلب.

عدم شرب الكحول لانه يسبب الجفاف الشديد ويزيد من معدل سرعة ضربات القلب.

يجب عدم استخدام استراتيجيات التبريد مثل استخدام تكييف الهواء والمراوح، وتفادي الخروج في وسط النهار إلا عند الضرورة، وتفادي التواجد في أماكن مزدحمة.

التعرض للحرارة أو البرودة يزيد من احتمال حدوث النوبات القلبية، حيث أن معدلات النوبات القلبية المرتبطة بالحرارة ترتفع بمجرد ارتفاع درجة حرارة الكوكب بمقدار 2 إلى 3 درجات مئوية.

يعتبر مستخدمي حاصرات بيتا أو الأدوية المضادة للصفيحات هم أكثر عرضة للإصابة بنوبات قلبية خلال الأيام الحارة مقارنة بالأيام الأخرى، حيث ارتبط استخدام الأدوية المضادة للصفيحات بزيادة المخاطر بنسبة 63٪ وحاصرات مستقبلات بيتا بنسبة 65٪، لذلك يجب الحد منها خلال فصل الصيف.