تعتبر سيولة الدم من الأمراض الشهيرة بالدم والذي يعد من الأمراض الوراثية الناتجة عن نقص أحد عوامل التجلط في الدم، حيث لا يتأثر دم الشخص المصاب بمرض الهيموفيليا بشكل طبيعي؛ ما يجعله ينزف لمدة أطول.

ويعاني مرضى سيولة الدم خلال فصل الصيف بسبب الأجواء شديدة الحرارة، وتواصل "الدستور" مع دكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، الذي أكد أن لسيولة الدم مخاطر تتسبب في مشاكل صحية تنتج من خلل فى منظومة إيقاف النزيف.

الأعراض التي قد تحدث بدون سبب واضح عند نقص عوامل التجلط الشديد، تشمل: نزيف الأنف، بول أو براز مدمم، تورم أو ألم فى المفاصل، كدمات متعددة عميقة، نزف بعد خلع الأسنان أو الجراحة أو الحوادث أو أثناء القيام بنشاط بدني، الصداع.

وهناك بعض النصائح التي يمكن إتباعها للتعامل مع الطقس الحار خلال فصل الصيف أوضحها بدران، ونصح بضرورة المتابعة الطبية للسيطرة على ضغط الدم المرتفع، إضافة لبعض النصائح وهي:

لمرضى سيولة الدم طرق التعامل خلال فصل الصيف والأجواء الحارة:

البعد عن تناول الكركم، أعشاب الزنجبيل، وأعشاب القرفة.

الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام كونها تساعد في سير عملية الدورة الدموية بانتظام.

تجنب تناول أدوية تفاقم النزيف مثل الأسبرين أو مضادات الالتهابات غير الاستيرويدية

تجنب بعض أدوية مضادات الاكتئاب، ومضادات التجلط وزيادة سيولة الدم.

المحافظة على سلامة وصحة الفم والأسنان؛ وذلك لتجنب حدوث النزف نتيجة خلع الأسنان.

ضرورة استخدام أحزمة الأمان فى السيارات لتفادي التعرض لحوادث تؤدي للإصابة ويحدث نزيف.

الحفاظ على وزن صحى لأنه يساعد في الحرص على العيش مع مرض سيولة الدم دون التعرض لأي أضرار، وخاصة في فصل الصيف ووسط الأجواء الحارة خلال شهري يوليو وأغسطس.