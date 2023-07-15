كيفية حماية مرضى القلب خلال الطقس الحار والرطوبة العالية؟

تعتبر حماية مرضى القلب خلال الطقس الحار والرطوبة العالية أمرًا بالغ الأهمية، فقد يؤدي التعرض للحرارة الشديدة والرطوبة العالية إلى زيادة التوتر على الجهاز القلبي الوعائي، مما يزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة.

أوضح الخبراء بموقع "thesun" البريطاني، أنه ينبغي على مرضى القلب اتخاذ بعض الاحتياطات وإتباع بعض الإرشادات للحفاظ على صحتهم وتقليل المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن هذه الظروف الجوية.

في السطور التالية يقدم الخبراء، بعض الإجراءات العامة التي يمكن أن يتبعها مرضى القلب لحماية أنفسهم خلال الطقس الحار والرطوبة العالية.

تجنب الإجهاد الحراري:

ينبغي على مرضى القلب تجنب الإجهاد الحراري الزائد، وذلك عن طريق البقاء في أماكن باردة ومكيفة في فصل الصيف، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات النهار الساخنة، مع قضاء وقت في الداخل والابتعاد عن الأنشطة البدنية الشاقة خلال فترات الطقس الحار، قد يساعد في الوقاية من الإجهاد الحراري والتعب المفرط.

الحفاظ على الترطيب:

ينصح مرضى القلب بشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على الترطيب الجيد، خاصةً خلال الطقس الحار والرطب، حيث يفضل تجنب المشروبات الكحولية والمنبهة، فهي قد تؤدي إلى فقدان المزيد من السوائل وتهديد التوازن الصحي.

الملابس المناسبة:

يوصى بارتداء الملابس الخفيفة والمريحة والتي تسمح بتهوية الجسم أثناء الطقس الحار، قد يساعد استخدام القبعات والنظارات الشمسية في حماية الرأس والعينين من أشعة الشمس الضارة.

التخطيط للنشاط البدني:

يجب على مرضى القلب المستقرين استشارة أطبائهم بشأن ممارسة التمارين الرياضية في الطقس الحار، فمن المهم تخطيط النشاط البدني في الأوقات التي يكون الطقس أكثر برودة، مثل الصباح الباكر أو المساء المتأخر، وقد يكون من الأفضل تقليل شدة التمارين وزمنها في ظروف الطقس الحار.

احرص على تحديث الأدوية:

المرضى الذين يتناولون أدوية لعلاج القلب يجب عليهم التأكد من حصولهم على تعليمات صحيحة بشأن استخدام الأدوية خلال فصل الصيف والطقس الحار، فقد يكون هناك ضرورة لضبط جرعات الأدوية أو تغيير بعضها لتوازن الاحتياجات الجسدية في ظروف الطقس الحار.