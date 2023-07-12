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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المُقبلة

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها عن طقس الـ6 أيام المُقبلة، على كافة الأنحاء، بداية من غدٍ الخميس 13 يوليو وحتى الثلاثاء 18 يوليو، حيثُ يسود البلاد، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على جميع الأنحاء.

وقالت الأرصاد الجوية، في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه من المتوقع تعرض البلاد إلى ارتفاع جديد فى درجات الحرارة غدًا الخميس، حيث يحدث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه اعتبارًا من الخميس 13 يوليو 2023، تشهد كافة الأنحاء ارتفاعًا في درجات الحرارة، ليسود البلاد طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا.

ويسود طقس غائم جزئى على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد.

ومن المتوقع نشاط الرياح يومي الخميس 13 يوليو والجمعة 14 يوليو 2023، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

ويسود الفترة من السبت 16 يوليو إلى الإثنين 17 يوليو 2023، نشاط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأرصاد الأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس درجات الحرارة الحرارة الرياح

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