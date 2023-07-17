ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تامر مصطفى يتابع تدريبات قطاع الناشئين بنادى إنبى (صور)

تامر مصطفي
تامر مصطفي

حرص أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي على اصطحاب كابتن تامر مصطفي، المدير الفني للفريق الأول بنادي إنبي، لحضور تدريبات فريق الشباب تحت 18 سنة التي أقيمت اليوم بملاعب نادي إنبي الكيلو 17.

جاء ذلك في إطار زيارته للقطاع خلال هذه الأيام، مستغلًا الراحة التي حصل عليها الفريق الأول بعد انتهاء الدوري الممتاز. 

كان في استقبال تامر مصطفي، الكابتن عماد جابر رئيس قطاع الناشئين، وجميع أفراد الجهاز الفني لفريق الشباب.

وحرص كابتن تامر مصطفي علي متابعة التدريبات الخاصة بفريق الشباب، ثم عقد جلسة قصيرة مع اللاعبين والجهاز الفني، حيث أشاد بالعمل الذي يقوم به جميع المدربين داخل قطاع الناشئين وعلي رأسهم عماد جابر رئيس القطاع، موجهاً رسالة خاصة للاعبين طالبهم خلالها بأن يتحلوا بشخصية إنبي، مشددًا على أن المهارة وحدها لا تكفي للعب في الفريق الأول، وأن هناك عدة عوامل تتطلب أن تتواجد فى اللاعب حتي يتم تصعيده للفريق الأول أبرزها الالتزام والتركيز والعمل الجاد المتواصل.

فيما طالب أيمن الشريعي رئيس النادي مدربي الفريق واللاعبين ببذل قصارى الجهد خلال الفترة المقبلة من أجل نيل شرف تمثيل الفريق الأول، مؤكدًا ضرورة الحرص الكامل بالدور المهم الذي يقوم به قطاع الناشئين، في التنشئة التربوية والأخلاقية للاعبين قبل إكسابهم المهارات الكروية اللازمة.

أيمن الشريعى تامر مصطفى أفضل الموهوبين مجلس إدارة نادى إنبى كابتن تامر مصطفي الكابتن عماد جابر

الأكثر قراءة

خلف الحبتور يكشف حقيقة شرائه الزمالك

تفاصيل العثور على صاحب وشم "أدهم" فى البساتين

مصدر بـ"تعليم الجيزة": النيابة تحقق فى واقعة وفاة مدير إدارة العمرانية

الإنقاذ البرى ينتشل الجثة رقم 13 فى انهيار عقار حدائق القبة

وفاة سيدة خلال خضوعها لجراحة داخل عيادة طبيب خاص ببورسعيد

بوتين: تفجير جسر القرم جراء هجوم أوكرانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟