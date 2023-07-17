تامر مصطفى يتابع تدريبات قطاع الناشئين بنادى إنبى (صور)

حرص أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي على اصطحاب كابتن تامر مصطفي، المدير الفني للفريق الأول بنادي إنبي، لحضور تدريبات فريق الشباب تحت 18 سنة التي أقيمت اليوم بملاعب نادي إنبي الكيلو 17.

جاء ذلك في إطار زيارته للقطاع خلال هذه الأيام، مستغلًا الراحة التي حصل عليها الفريق الأول بعد انتهاء الدوري الممتاز.

كان في استقبال تامر مصطفي، الكابتن عماد جابر رئيس قطاع الناشئين، وجميع أفراد الجهاز الفني لفريق الشباب.

وحرص كابتن تامر مصطفي علي متابعة التدريبات الخاصة بفريق الشباب، ثم عقد جلسة قصيرة مع اللاعبين والجهاز الفني، حيث أشاد بالعمل الذي يقوم به جميع المدربين داخل قطاع الناشئين وعلي رأسهم عماد جابر رئيس القطاع، موجهاً رسالة خاصة للاعبين طالبهم خلالها بأن يتحلوا بشخصية إنبي، مشددًا على أن المهارة وحدها لا تكفي للعب في الفريق الأول، وأن هناك عدة عوامل تتطلب أن تتواجد فى اللاعب حتي يتم تصعيده للفريق الأول أبرزها الالتزام والتركيز والعمل الجاد المتواصل.

فيما طالب أيمن الشريعي رئيس النادي مدربي الفريق واللاعبين ببذل قصارى الجهد خلال الفترة المقبلة من أجل نيل شرف تمثيل الفريق الأول، مؤكدًا ضرورة الحرص الكامل بالدور المهم الذي يقوم به قطاع الناشئين، في التنشئة التربوية والأخلاقية للاعبين قبل إكسابهم المهارات الكروية اللازمة.