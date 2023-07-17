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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. شيفيلد يونايتد يضم ظهير ليفربول السابق

ياسر العروسي
ياسر العروسي

أعلن نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي الصاعد حديثًا للبريميرليج ضم الجزائري ياسر العروسي، قادمًا من تروا الفرنسي معارًا حتى نهاية الموسم.

وأكد النادي ضم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية حتى نهاية موسم 2023-204 مع نية الشراء النهائي.

العروسي لعب الموسم الماضي مع تروا 31 لقاء وسجل هدف وحيد وصنع هدف وحيد.

وظهر العروسي بشكل جيد مع منتخب فرنسا في بطولة يورو للشباب التي أقيمت الشهر الماضي.

صاحب الـ22 عامًا ظهر لأول مرة مع ليفربول الإنجليزي في 2019 بعد أن استغنى الفريق عن الظهير الأيسر الإسباني ألبيرتو مورينو وتبقى فقط الاسكتلندي أندي روبيرتسون والذي غاب عن اللقاءات بسبب الإصابة.

وفي ظهوره الأول مع ليفربول، خطف الفرنسي العروسي، صاحب الأصول الجزائرية الأضواء من الجميع، وقدم أداء رائعا في المباريات التي خاضها "الريدز" مؤخرا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

ولد في فرنسا 2001، وتخرج من مدرسة لوهافر الفرنسية الشهيرة، التي أسهمت في تقديم عدة لاعبين مميزين، على غرار الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد.

وأنضم ياسر إلى فئة الشباب في ليفربول عام 2017 وتألق مع فريق تحت 18 عاما بشكل لافت في الموسم المنصرم وهو ما دفع الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز لتصعيد العروسي  للفريق الأول انطلاقا من الموسم الجديد.

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