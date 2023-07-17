بينهم 4 سيدات.. إصابة 7 في حريق بمبنى التأمينات بأسوان

شب حريق هائل اليوم، بمبني التأمينات الاجتماعية والمعاشات بمنطقة الواحي بمدينة كوم أمبو في أسوان، ما أسفر عن إصابة ٧ أشخاص بحالات اختناق وحروق.

تلقت أجهزة الحماية المدنية في أسوان إخطارا بنشوب حريق بمبنى التأمينات والمعاشات بمنطقة عزبة الواحي بمركز كوم أمبو في أسوان.

وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين اندلاع النيران في المبني المكون من طابقين ما اسفر عن إصابة 7 أشخاص بإختناق وحروق بينهم ٤ سيدات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفي بواسطة سيارات الإسعاف، ورجحت المعاينة الأولية اندلاع الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب نشوب الحريق.