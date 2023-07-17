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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

"توفيق" يُهنئ وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة بالعام الهجري الجديد

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي، القـائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة العام الهجري الجديد 1445 هـ.

وجاء في التهنئة:يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1445 هـ أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم في مأموريات حفظ السلام عن أصدق التهاني وأسمى الأماني.

وأضاف: إذ نعتز بهذه المناسبة الغالية التي تؤكد وتجسد قيم العطاء والتضحية.. فإننا ندعو الله عز وجل أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد. حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه وكلل بالنجاح كل خطاه لترسيخ دعائم الاستقرار والنصر والنماء لمصر الكنانة على مر الزمان. 

كما بعث وزير الداخلية، ببرقية تهنئة للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة العام الهجري الجديد 1445 هـ.

وجاء في التهنئة: يسرني وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1445 هـ أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضبـاط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأخلـص التهاني وأسـمى الأماني.. متمنيـن لكم مزيــداً مـن الرفعــة والتقــدم.

وأضاف: حفظ الله قواتنا المسلحة الباسلة وأدامها درعاً قوياً يزود عن وطننا الغالي بكل شجاعة وقوة، وكلل جهودكم بالنجاح.

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